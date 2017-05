Freizeit Konnersreuth

Schützenmeisteramt und die Sportleitung der Concordia Schützen zogen Bilanz über die Rundenwettkampfsaison 2016/2017: In vier Mannschaften waren 26 Aktive eingesetzt. Die erste Mannschaft mit Konrad Hart, Christina Fellner sowie Kerstin und Tanja Weiß, rangiert in der Gauoberliga auf dem dritten Tabellenplatz, punktgleich mit den Hundsbachern, die ein besseres Gesamt-Ergebnis aufweisen können. Letztendlich beendete man die Saison mit 16:8 Punkten und 17572 Gesamt-Ringen. Christina Fellner erzielte in den absolvierten 12 Wettkämpfen 4493 Gesamt-Ringe, und führt dabei mit einem Saisondurchschnitt von 374,42 Ringen die Rangliste der Konnersreuther an.

Nur ein Sieg

Die zweite Mannschaft mit Peter Bauernfeind, Sarah und Wolfgang Weiß sowie Manuel Ernst und Astrid Rosner haben sich gut zusammengefunden. Zum Abschluss der diesjährigen Saison festigte die Mannschaft den vierten Tabellenplatz. Fünf Siege standen sieben Niederlagen dagegen. Mit 10:14 Punkten und 16 825 Gesamt-Ringen schloss man die Saison 2016/2017 ab. Nachwuchstalent Sarah Weiß zeigte es allen und führt die Rangliste in der A- Klasse an, in 12 Wettkämpfen erzielte sie respektable 4321 Gesamt-Ringe mit einem Schnitt von 360,08 Ringen. Die Dritte mit Corinna Bauer, Sigrid Haberkorn, Martin Dietz, Andreas Waidhas Manuel Plonner und Maximilian Schiedeck kämpfte in der B- Klasse um wichtige Wettkampfpunkte. Schließlich reichte es zu einem guten 4. Platz. Insgesamt konnten 16 630 Ringe und 12:12 Punkte erzielt werden. In allen Wettkämpfen erzielte Corinna Bauer 4331 Ringen was einen Schnitt von 360,92Ringen bedeutet.Immer aufs Neue musste sich die vierte Mannschaft zu Beginn der Saison neu formieren. Das Team mit Matthias Plonner, Josef Burger, Schiml Tobias, Roland Weiß, Franziska, und Peter Rosner, Christoph Wenisch konnte in der Vorrunde nur einen Sieg verbuchen. Trotzdem hielt man den Mitkonkurrenten Liebenstein auf Distanz und belegte mit 4:12 Punkten und 10645 Gesamt-Ringe den 4. Tabellenplatz Tobias Schiml bestreitete alle 8 Wettkämpfe und belegte zum Schluss mit 2609 Gesamt-Ringen und einen Durchschnitt von 326,13 einen beachtlichen 11. Platz in der Gesamt C- Klassenwertung.