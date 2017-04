CSU setzt auf Andreas Malzer

Politik Konnersreuth

"Wir müssen wieder stärkste Fraktion werden und den Bürgermeister stellen!" Klar und deutlich formulierte Andreas Malzer die Ziele der Konnersreuther CSU. Einstimmig wurde er zum Nachfolger des bisherigen Ortsvorsitzenden Philipp Schwan gewählt.

Fundiertes Konzept

Ort positiver darstellen

Roland Grillmeier: Kommunen müssen Hausaufgaben machen "Wir sind bei den künftigen Wahlen stark gefordert", betonte stellvertretender CSU-Kreisvorsitzender Roland Grillmeier. Ausdrücklich dankte er der Staatsregierung für ihren Einsatz zugunsten des ländlichen Raums. "Wir haben derzeit Top-Bedingungen, was die Förderung anbelangt." Um das Abrufen der verfügbaren Mittel müssten sich die Kommunen natürlich selbst kümmern. Auch hinsichtlich der Stabilisierungshilfen müsse jede Kommune ihre Hausaufgaben machen. Den Schafferhof nannte Grillmeier ein wichtiges Projekt für Konnersreuth. "Es wäre dumm, wenn der Markt diese Chance nicht ergreifen würde." In Bezug auf das interkommunale Gewerbegebiet bei Wiesau sah Grillmeier die Region auf einem guten Weg. Grillmeier gab zu bedenken, dass nahe Eger ein Gewerbegebiet mit mehr als 100 Hektar ausgewiesen worden sei. "Wir müssen uns da schon für die Wirtschaft rüsten. Wenn Firmen mal in Eger sind, dann sind sie weg." Von der Gleichstromtrasse wären in der näheren Umgebung die Orte Konnersreuth, Mitterteich und Leonberg am stärksten betroffen. Es könne nicht sein, so Roland Grillmeier, dass man mit Neu- und Rückbau des Ostbayernrings am Ende drei Großbaustellen bekomme. (jr)

Der 48-jährige gebürtige Waldsassener Andreas Malzer steht nun auch im 67 Mitglieder starken Ortsverband an der Spitze, nachdem er bereits den Vorsitz der CSU-Marktratsfraktion übernommen hatte. Philipp Schwan hatte nach zweijähriger Tätigkeit aus beruflichen und familiären Gründen auf eine Wiederwahl verzichtet. Allerdings übernimmt er das Amt des stellvertretenden Ortsvorsitzenden.Neue Schriftführerin ist Sigrid Schwan, neuer Kassierer ist Detlev Ernst, Kassenprüfer sind Johannes Strauß und Thomas Grillmeier. Beisitzer sind Oliver Borkowski, Peter Andritzky, Richard Eckstein, Sebastian Dietz und Robert Weiß. Delegierte zur Kreisvertreterversammlung sind Thomas Grillmeier, Andreas Malzer, Peter Andritzky, Richard Eckstein und Inge Härtl. Delegierte zur Wahl der Landtags- und Bezirkstagskandidaten sind Andreas Malzer, Inge Härtl und Peter Andritzky.Eingangs blickte Philipp Schwan auf das Geschehen der vergangenen Monate zurück. Dabei erinnerte er an die 20-Jahrfeier der Frauen-Union mit Staatsministerin Emilia Müller und dem Ensemble Kreuzer, die 70-Jahrfeier des CSU-Ortsverbandes mit einem Vortrag des Journalisten Franz Alt und das von Thomas Grillmeier und dessen Frau organisierte Schwammerlsuchen im Rahmen des Ferienprogramms. Schwan machte deutlich, dass er aus arbeitstechnischen und familiären Gründen nicht die Zeit aufbringen könne, weiter den Vorsitz zu führen. "Die CSU Konnersreuth braucht einen Ortsvorsitzenden, der Zeit und Elan für die Zukunft mitbringt."Andreas Malzer ging näher auf die örtliche Politik ein und betonte mit Blick auf das Kommunalunternehmen, dass sowohl dessen Vorsitzender als auch der Bürgermeister damit überfordert gewesen seien. Das Nahwärmekonzept des Kommunalunternehmens sei in die Kategorie "Träumereien" gefallen, während das jetzige Konzept der Marktgemeinde fundiert sei. "Die Gemeinde hat richtig gehandelt und die Reißleine gezogen", so Malzer über die Auflösung des Kommunalunternehmens.Beim Thema Schafferhof kritisierte Andreas Malzer die Passivität des Bürgermeisters. Als jüngst die SPD ein Ratsbegehren beantragt hat, habe sich dieser gar nicht selbst geäußert. "Der Schafferhof ist doch sein Projekt, da muss ich mich schon ein wenig mehr engagieren und auch mal Emotionen zeigen." Weil ein Abriss nicht erlaubt wurde, müsse nun eben die Sanierung des Schafferhofs umgesetzt werden. "Wir bekommen eine hohe Förderung und der Eigenanteil ist zu stemmen", zeigte sich Malzer überzeugt. "Wir müssen uns und unsere Ansichten besser verkaufen", so Malzer zur künftigen Ausrichtung der CSU. Der Info-Flyer sei ein Anfang gewesen. "Wir werden die Bevölkerung auch in Zukunft sachlich informieren." Malzer erinnerte auch kurz daran, dass CSU und SPD mit zusammen sieben Sitzen eigentlich die Mehrheit im Marktrat hätten. Gespräche mit der SPD seien aber bisher im Sande verlaufen.Anstelle des verhinderten JU-Vorsitzenden Sebastian Härtl verwies Philipp Schwan auf die erneute Erstellung des Jahreskalenders. Den Erlös von 1200 Euro habe man an den Schwerkranken-Förderverein übergeben. Christa Wölfl berichtete von 33 Mitgliedern in der Frauen-Union, Kreisrätin Inge Härtl zeichnete ein positives Bild von der Kreispolitik.Nach seiner Wahl zum Ortsvorsitzenden rief Andreas Malzer dazu auf, die Marktgemeinde nach außen hin noch positiver darzustellen. "Wohnen in Konnersreuth" sei hier ein Schlagwort. "Bei uns gibt es in der Infrastruktur alles, was eine Familie zum Leben braucht." Mit einem Bürgermeister aus den eigenen Reihen wolle man in der Ortspolitik wieder stärker anschieben. "Ohne die CSU wäre der Schafferhof niemals angegangen worden", schloss Malzer.