Politik Konnersreuth

01.05.2017

7

0 01.05.2017

Für Wirbel hatte kürzlich im Marktrat 2. Bürgermeister Reinhard Wurm gesorgt: Er kritisierte, dass Edgar Wenisch und Stellvertreter Wolfgang Pötzl in der Finanzausschusssitzung davor unentschuldigt gefehlt hätten. Edgar Wenisch hatte dies vehement bestritten.

Um 9.04 Uhr

Es handelt sich hier um eine freie Erfindung des 2. Bürgermeisters, wie er schon einmal einen Sektempfang mit einer Pflichtversammlung verwechselt hat. Edgar Wenisch über den Vorwurf von Reinhard Wurm

(jr) Der SPD-Marktrat verwies damals auf eine rechtzeitig verschickte Entschuldigung per E-Mail. In der jüngsten Sitzung hatte er die Kopie seiner Original-Email vom 31. März mitgebracht.Demnach hat er um 9.04 Uhr Bürgermeister Max Bindl mitgeteilt, dass er und auch sein Stellvertreter Wolfgang Pötzl sich bei der Finanzausschusssitzung dabei sein können und sich dafür entschuldigen. Wenisch fragte jetzt Bürgermeister Max Bindl: "Ich möchte wissen, ob die erneuten Anschuldigungen des 2. Bürgermeisters Reinhard Wurm gegenüber uns, dass wir unentschuldigt gefehlt hätten, der Wahrheit entsprechen." Wenisch weiter: "Es handelt sich hier um eine freie Erfindung des 2. Bürgermeisters, wie er schon einmal einen Sektempfang mit einer Pflichtversammlung verwechselt hat." Bindl reagierte gelassen auf die Frage von Wenisch und meinte lapidar: "Ich war nicht im Dienst, ich habe auf meinem PC nichts gefunden." Daraufhin verteilte Wenisch an die Markträte jeweils eine Kopie seiner an den Bürgermeister verschickten E-Mail.