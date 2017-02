Politik Konnersreuth

Bürgermeister Max Bindl gab bei der Marktratsitzung bekannt, dass das Jubiläumsjahr 2018 offiziell mit dem Neujahrsempfang in Schloss Fockenfeld startet. Festredner ist dabei am Sonntag, 7. Januar 2018 um 18 Uhr, der Bayerische Finanz- und Heimatminister Dr. Markus Söder. Im kommenden Jahr stehen in Konnersreuth drei Jubiläen an: 800 Jahre erste urkundliche Erwähnung, 550 Jahre Markterhebung und 750 Jahre Fockenfeld. Keine Einwände hatten die Räte gegen die Bauleitplanung der Stadt Waldsassen, die am südlichen Ortsrand von Kondrau Wohnbauflächen und gemischte Baugrundstücke in einem Bebauungsplan festsetzen will. Die Fläche umfasst etwa ein Hektar. Bereits im November vergangenen Jahres hatte der Marktrat den Grundsatzbeschluss gefasst, dass heuer die Gemeindeverbindungsstraße Höflas nach Siegelmühle ausgebaut wird. Bürgermeister Max Bindl gab bekannt, dass die Marktgemeinde eine kommunale Ausfallbürgschaft in Höhe von 3000 Euro für den Bau der geplanten Andachtsstätte am Waldbesinnungspfad übernimmt. In der Dezember- und Januarsitzung wurde beschlossen, dass zwei neue Buswartehäuschen am Pfarrer-Naber-Platz und an der Grundschule aufgestellt werden. Ein weiterer nichtöffentlicher Beschluss war, dass für das Projekt Schafferhof kein Projektsteuerer beauftragt wird.