Politik Konnersreuth

09.05.2017

12

Ein positives Bild der Freien Wähler zeichnete Vorsitzender Max Bindl bei der Jahreshauptversammlung im Gasthaus Lang in Höflas. Er blickte chronologisch auf das abgelaufene Jahr zurück. Bürger seien informiert oder Betriebe und Firmen besucht worden. Kassier Reinhard Ernstberger berichtete von einem soliden Kassenbestand. Im Hinblick auf die Kommunalwahlen werde man diese finanzielle Rücklage verwenden können. Die Kassenrevisoren bescheinigten tadellose Kassenführung. Max Bindl schilderte die geplanten Projekte in der Marktgemeinde - die energetische Sanierung des Schulgebäudes mit Mitteln des Kommunalen Investitionsprogramms (KIP). Ferner soll ein Nahwärmenetz für die gemeindlichen Liegenschaften erstellt werden, dieses Nahwärmenetz solle aller Voraussicht nach, über ein Förderprogramm unterstützt werden. Das Informations- und Begegnungszentrum sei nach einer Machbarkeitsstudie in der Förderoffensive Nordostbayern angemeldet worden. Bindl berichtete von Gesprächen mit zuständigen Stellen bei der Regierung (Städtebauförderung) in Regensburg, und der Denkmalschutzbehörde. Ein Thema in der Diskussion war die Parksituation auf Gehsteigen und das Schnellfahren in den Wohngebieten. Freie Wähler würden sich der Pressemitteilung zufolge in der restlichen Zeit der Wahlperiode 2014 bis 2020 primär mit den im Marktrat mehrheitlich beschlossenen und geplanten Aufgaben beschäftigen. Hier werde man die Kraft einbringen und sich nicht mit, wie es heißt, "Nebenkriegsschauplätzen" befassen. "Dafür ist die Zeit zu kostbar." Es gebe viel zu tun, es gehe um Konnersreuth und nicht um Parteiinteressen. Stellvertretender Kreisvorsitzender und Fraktionsvorsitzender Hans Klupp zeigte sich erfreut über das politische Interesse junger Menschen. Der Landkreis sei auf einem guten Weg, der Wirtschaft gehe es verhältnismäßig gut. Die Arbeitslosigkeit sei auf niedrigem Niveau. Klupp ging auf den Kreishaushalt ein. Es werde derzeit viel über die Schaffung von neuen Arbeitsplätzen nachgedacht, hingegen müsse die Frage erlaubt sein, woher die Fachkräfte überhaupt kommen sollen. Dies werde außer Acht gelassen. Klupp bescheinigte den Freien Wählern in Konnersreuth gute Arbeit.