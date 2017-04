Politik Konnersreuth

28.04.2017

28.04.2017

Mit einer Gesamthaushaltssumme von 5,946 Millionen Euro erreicht die Marktgemeinde Konnersreuth heuer einen neuen Rekord. Gegen die Stimmen der SPD gab der Marktrat am Donnerstag grünes Licht für das Zahlenwerk.

Die Gesamthaushaltssumme erhöht sich im Vergleich zum Etat 2016 um mehr als eine Million Euro - damit fiel die Steigerung noch einmal höher aus als von 2015 auf 2016. Die geplanten Investitionen liegen bei 2,17 Millionen Euro, so hoch wie noch nie. Geld fließt in die energetische Sanierung der ehemaligen Hauptschule, den Neubau der Gemeindeverbindungsstraße zwischen Höflas und Siegelmühle, das Nahwärmeprojekt für gemeindlichen Liegenschaften, das Integrierte städtebauliche Entwicklungskonzept (Isek), das Info- und Begegnungszentrum Schafferhof sowie weitere Infrastrukturmaßnahmen.Finanziert werden die Projekte unter anderem mit Hilfe einer Entnahme von Rücklagen und einer Kreditaufnahme in Höhe von 180 000 Euro. Dennoch ist eine leichte Senkung des Schuldenstands auf 1,675 Millionen Euro vorgesehen. Insgesamt sei das alles machbar, weil die Marktgemeinde in den vergangenen Jahren sparsam gewirtschaftet habe und jetzt auch höhere Einnahmen verzeichne, wie es hieß.Während Freie Wähler und CSU geschlossen das Zahlenwerk annahmen, lehnten die beiden SPD-Räte den Haushalt auch heuer wieder ab. "Die Mehrheit des Marktrats hat sich zum Ausgleich des Haushalts für die Geldbörsen der Bürger entschieden. Wir lehnen diesen Haushalt entschieden ab", erklärte SPD-Sprecher Edgar Wenisch. (Bericht folgt)