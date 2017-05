Haushaltslage deutlich verbessert

Politik Konnersreuth

02.05.2017

14

0 02.05.201714

"Mit diesem Haushalt stimmen Sie für eine zukunftsweisende und richtungsweisende Entwicklung von Konnersreuth." Mit Nachdruck warb Bürgermeister Max Bindl für den Etat 2017 und übte dabei auch scharfe Kritik an der SPD.

"Kritik substanzlos"

Ort vor "schweren Zeiten"

Es macht keinen Sinn, immer stur auf seinem Standpunkt zu verharren. Das bringt unseren Heimatort nicht weiter. Bürgermeister Max Bindl zur Haltung der SPD-Fraktion beim Thema Schafferhof

Die Marktratsmehrheit aus Freien Wählern und CSU gab in der Haushaltssitzung grünes Licht für das aus Rekordwerten bestehende Zahlenwerk, die beiden SPD-Räte stimmen dagegen (wir berichteten). Der Verwaltungshaushalt umfasst 3,02 Millionen Euro, der Vermögenshaushalt 2,92 Millionen Euro, was eine Gesamtsumme von 5,94 Millionen Euro ergibt. Auf Rekordhöhe bewegen sich auch die Investitionen: 2,17 Millionen Euro.Größter Brocken im Ausgabenbereich des Verwaltungshaushalt sind die Personalkosten in Höhe von 1,043 Millionen Euro. Als Grund für das Plus von 50 000 Euro im Vergleich zum Vorjahr wurden Tariferhöhungen genannt. Die Kreisumlage beträgt 681 000 Euro, dennoch können dem Vermögenshaushalt 212 672 Euro zugeführt werden. Die Pro-Kopf-Verschuldung zum Jahresende 2017 beträgt 929,22 Euro.Bürgermeister Max Bindl sprach von einer "erfolgreichen Politik der vergangenen Jahre". Als erfreulich bezeichnete er die Rücklagenentwicklung: Hier gab eine Steigerung von 36 000 Euro im Jahr 2015 auf nunmehr 879 000 Euro. "Trotz Konsolidierung rasten wir nicht, sondern bringen weitere Projekte auf den Weg", so Bindl. Zu Vorhaltungen, dass der Schuldenstand von 1,587 Millionen Euro im Jahr 2008 auf 1,677 Millionen Euro Ende 2016 geklettert ist, sagte Bindl: "Die Schulden sind in acht Jahren um 90 000 Euro gestiegen, dafür wurden aber 4,473 Millionen Euro sinnvoll und zukunftsweisend investiert." Kritik an der Verschuldung der Gemeinde sei daher "substanzlos". Weiter erinnerte Bindl daran, dass man 2016 die Schulden des Kommunalunternehmens in Höhe von 231 447 Euro übernommen habe.Klare Worte fand der Bürgermeister auch zum Thema Schafferhof. "Ich habe kein Verständnis dafür, dass bei der Sanierung immer von einem ,Luftschloss' gesprochen wird. Wir haben dem Bürgerwillen entsprochen und einen Antrag auf Abriss des Schafferhofs gestellt, der aber von der Denkmalschutzbehörde abgelehnt wurde. Es macht keinen Sinn, immer stur auf seinem Standpunkt zu verharren. Das bringt unseren Heimatort nicht weiter." Bindl forderte dazu auf, gemeinsam in die Zukunft zu schauen und gemeinsam den Ort zu entwickeln. Max Bindl machte deutlich, dass der Schafferhof ein Projekt mit Strahlkraft für Konnersreuth sei. Die Haushaltssituation habe sich deutlich verbessert und die Finanzplanung zeige, dass der Markt auch die geplanten Defizite des Schafferhofs problemlos schultern könne. "Wir bauen keine Luftschlösser und wir machen auch keine finanziellen Abenteuer. Für Luftschlösser gibt es keine Spitzenförderung und keine Haushaltsgenehmigung."Laut Bindl verursachten die Gegner des Schafferhof-Projekts mehr Schaden als Nutzen, darunter leide auch der Ruf der Marktgemeinde. Ohne die SPD beim Namen zu nennen, sagte Bindl: "Ich habe kein Verständnis, wenn eine Fraktion unseren Haushalt ständig kritisiert, sich aber in keinster Weise bei der Haushaltserstellung einbringt. Wir müssen uns alle gemeinsam auf die anstehenden Aufgaben konzentrieren." Reinhard Wurm (Freie Wähler) sprach von einem erfreulichen Haushalt, zumal die Verschuldung sogar leicht sinke. "Wir bringen vieles auf den Weg, das die Zukunft der Marktgemeinde sichert." Andreas Malzer (CSU) machte deutlich, dass Konnersreuth vor großen Herausforderungen stehe, die Verschuldung aber trotzdem nicht steige. "Ich will nicht der Schwarzmalerei der SPD glauben, sondern vielmehr dem toll ausgearbeiteten Zahlenwerk der Verwaltung", betonte Malzer.Die aktuell positive Haushaltssituation ist nach Ansicht von Edgar Wenisch (SPD) ein Verdienst des Bürgermeisters und der Verwaltung sowie der Bürger, die vieles klaglos ertrügen. Keinesfalls sei es ein Verdienst der CSU, die nur fordere, ohne sich um die Finanzierbarkeit zu kümmern. Die weitere Entwicklung der Marktgemeinde sieht Wenisch mit großer Sorge, denn es sei abzusehen, dass alte Fehler wiederholt werden. Vor allem die Erhöhung der Gebühren und Grundsteuern missfalle ihm, weil den Bürgern das Geld aus den Taschen gezogen werde. Zwar verfüge der Markt derzeit noch über Rücklagen in Höhe von 850 000 Euro, doch durch die Schafferhof-Sanierung würden 2019 nur noch 50 000 Euro übrig sein. "Konnersreuth stehen dadurch schwere Zeiten bevor", beklagte Wenisch und rief die Bürger auf, den Gürtel enger zu schnallen, "damit die Träumereien einiger weniger verwirklicht werden können".