1. Maiandacht in Konnersreuth

Vermischtes Konnersreuth

03.05.2017

(jr) Die Pfarrei St. Laurentius feierte am Montag eine Maiandacht vor der Lourdesgrotte am Resl-Haus. Pfarrseelsorger Pater Benedikt Leitmayr (links) erinnerte an Therese Neumann, ihre Verehrung der Gottesmutter und ihre Liebe zur Natur und speziell zu den Blumen. Für die musikalische Gestaltung sorgte die Jugendblaskapelle. Trotz des nasskalten Wetters hatten sich zahlreiche Gläubige eingefunden. Bild: jr