Vermischtes Konnersreuth

11.05.2017

5

0 11.05.2017

Es ist ein besonders Jubiläum für Josef Rosner. Seit 50 Jahren leitet er als Dirigent den Männergesangverein - bei der Jahreshauptversammlung ein Anlass für eine Auszeichnung.

32 Singstunden, 21 Auftritte

Heimatabend

Wir haben ein schönes Hobby. Der gemeinsame Chorgesang macht uns viel Freude und auch Spaß. Kosmas Pflaum

Männergesangverein ehrt treue Mitglieder Bei dem Treffen sind auch treue Mitglieder geehrt worden. Seit 30 Jahren aktive Sänger sind Ferdinand Weiß und Siegbert Dietz, 40 Jahre aktiv dabei ist Michael Hamann. Schon 50 Jahre aktiv im Chorgesang eingebunden sind Alfons Hofmann, Otto Grillmeier und Josef Neumann, gar seit 60 Jahren singen im Chor Josef Dietz und Franz Queitsch. Geehrt wurden auch langjährige passive Mitglieder. Seit 30 Jahren im Verein sind Josef Sölch und Konrad Köstler, 40 Jahre dabei ist Robert Kutzer, seit 50 Jahren dabei sind Werner Härtl, Günther Wagner und Rainer Sölch, seit 60 Jahren ist Richard Rosner Mitglied. (jr)

(jr) MGV-Vorsitzender Kosmas Pflaum würdigte das außergewöhnliche Engagement. Rosner, der heuer noch 80. Geburtstag feiert, steckt dabei noch voller Tatendrang und Ideen. Er will den Chor für die Zukunft ausrichten. Als kleines Dankeschön gab es einen Gutschein für ein Konzert in der Waldsassener Basilika. "Josef Rosner widmet sein ganzes Leben der Musik und vor allem dem Gesang", sagte Pflaum.Beim Treffen im Gasthaus "Kouh-Lenzen" gab Vorsitzender Kosmas Pflaum einen Rückblick auf das vergangene Jahr. Die aktiven Sänger durften 2016 32 Singstunden und 21 öffentliche Auftritte bewältigen. Notenwart Josef Härtl und der Vorsitzende selber besuchten alle Singstunden. Aufgetreten ist der Männerchor sowohl bei weltlichen, wie auch bei kirchlichen Anlässen. Wichtig sei, so Pflaum, "dass wir die Menschen mit unserem Gesang erfreuen". Pflaum: "Wir haben ein schönes Hobby. Der gemeinsame Chorgesang macht uns viel Freude und auch Spaß". Auch für heuer hat der Männergesangverein wieder einiges vor. Pflaum bat die Sänger, mit Enthusiasmus, Stolz und Freude in der Öffentlichkeit aufzutreten und das gesellschaftliche Leben der Heimatgemeinde mitzugestalten. Im kommenden Jahr feiert der Männergesangverein 120. Geburtstag, auf größere Festivitäten soll aber verzichtet werden. Vielmehr sollen die Feierlichkeiten im Jubiläumsjahr der Marktgemeinde gesanglich unterstützt werden. Pflaum verhehlte nicht, dass ihm die Entwicklung des Chores Sorge bereitet, zumal nach wie vor Nachwuchs fehlt. Pflaum sprach von der Verpflichtung, das Erbe der Vorfahren fortzusetzen. Pflaum rief die männlichen Bewohner der Marktgemeinde auf, sich ein Herz zu nehmen und zum Männergesangverein zu kommen, damit diese jahrhundertelange Tradition eine Fortsetzung findet. "Gibt es etwas Schöneres, als mit Freunden gemeinsam zu singen?" Schriftführer Uwe Rosner ergänzte in humorvoller Weise das Jahresprogramm und zeigte dabei manche Anekdote auf. Chorleiter Rosner berichtete von 23 aktiven Sängern, die derzeit das Fähnlein des Chorgesangs hoch halten. "Singen ist gesund und hält jung", sagte Rosner und verwies auf seine Person. Gleichwohl schwor den Chor auf künftige Aufgaben ein. "Bitte kommt alle zahlreich und vor allem pünktlich zu unseren Singstunden, wir wollen doch das Niveau halten."Bürgermeister Max Bindl überbrachte den Dank der Marktgemeinde und betonte, "Hut ab vor euren Leistungen". Sein Dank galt Kosmas Pflaum, der seit 24 Jahren als Vorsitzender tätig ist und Josef Rosner für dessen 50-jährige Arbeit als Dirigent. Bindl wusste aus der Chronik, dass der Männergesangverein vor 70 Jahren nach dem Krieg wiedergegründet wurde. Abschließend bat er den Verein die Gemeinde bei den Jubiläumsfeierlichkeiten in 2018 zu unterstützen. Bindl regte einen Heimatabend an, wozu auch Regierungspräsident Axel Bartelt kommen will. Als nächste Termine stehen an die Gestaltung des Resl-Gebetstages am 18. Mai, die Maiandacht am 26. Mai in Groppenheim und das Weinfest am 26. August im Forsterhof.