Vermischtes Konnersreuth

15.05.2017

15.05.2017

(jr) Jetzt geht es ans Eingemachte. Bei einem Treffen in Konnersreuth gab es Details, wo das kommunale Energieeffizienznetzwerk beim Stromsparen den Hebel ansetzen will.

Seit Juni 2016 liegt der Zuwendungsbescheid für eines der bundesweit ersten kommunalen Energieeffizienznetzwerke vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) mit dem maximalen Fördersatz auf dem Tisch. Netzwerkträger ist das Institut für Energietechnik an der Ostbayerischen Technischen Hochschule Amberg-Weiden (IfE). Teilnehmende Kommunen sind Brand, Hirschaid, Konnersreuth, Neualbenreuth, Grafenwöhr, Neunburg vorm Wald, Tirschenreuth und Waldsassen.Denise Hofmann, von der IfE GmbH gab einen Rückblick auf das erste Netzwerkjahr und einen Einblick in die bisherigen Projekte. Die Einsparung des witterungsbereinigten Wärmebedarfs soll in Summe etwa zehn Prozent betragen. Hauptansatzpunkte sind die Wärmedämmung und Sanierung öffentlicher Gebäude bzw. der Ausbau kommunaler Wärmenetze. Bei der elektrischen Energie sollen zum Ende des Projektes rund sieben Prozent eingespart werden. Erreichen will man dies unter anderem durch die Umrüstung der Straßenbeleuchtung sowie die Optimierung von Kläranlagen. Bürgermeister Max Bindl und Architekt Peter Hilgarth, der die Sanierungsmaßnahmen begleitet, sowie der Konnersreuther Geschäftsleiter Markus Troesch stellten geplante Maßnahmen vor.Im Konzept für Konnersreuth haben Dipl.-Ing. Stefan Schedl und B. Eng. Sven Schuller vom IfE Energieversorgungsvarianten miteinander verglichen. Bei der abschließenden Bewertung wurden sowohl die ökologischen als auch die ökonomischen Aspekte betrachtet und erläutert. Die Entscheidung des Marktes Konnersreuth, einen Pelletkessel in Kombination mit einem Spitzenlastkessel und einer PV-Anlage zur Unterstützung zu installieren, beruht auf den Ergebnissen des vergleichenden Energiekonzepts.In Ergänzung zum Wärmenetz wird ein Arealstromnetz verlegt, das die Liegenschaften mit Strom aus der Anlage versorgt. Um sommerliche Wärmeverluste im Netz zu verhindern, erfolgt die Warmwasserbereitung im Sommer dezentral über Luft-Wasser-Wärmepumpen mit dem Strom der PV-Anlage. Die Teilnehmer zeigten sich fasziniert von dem innovativen Projekt,Das nächste Netzwerktreffen findet am 20. September statt. Dann dreht sich alles um die "Energieeffizienzsteigerung von Kläranlagen".