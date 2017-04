Bunte Blütenvielfalt

Vermischtes Konnersreuth

28.04.2017

28.04.2017

Hinter den Helfern liegt viel harte Arbeit: Nach wochenlangen Vorbereitungen ist der Resl-Garten ab Montag, 1. Mai, wieder täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Zum Saisonauftakt veranstaltet der Obst- und Gartenbauverein am Montag von 14 bis 16 Uhr wieder eine Pflanzentauschbörse. Gesucht und angeboten werden Jungpflanzen, Ableger, abgestochene Blumenstauden, Beerengehölze, Ziersträucher, Dahlienknollen und vieles andere. Mitglieder des Obst- und Gartenbauvereins stehen den Besuchern für Fragen rund um Pflanzen und den Garten zur Verfügung. Dazu gibt es jede Menge Infomaterial. Für das leibliche Wohl der Besucher ist am Montag mit Kaffee und Kuchen gesorgt.Barbara Wenisch, Vorsitzende des Obst- und Gartenbauvereins, der die Gartenanlage federführend pflegt und betreut, freut sich, dass in dieser Saison wieder 38 Frauen und Männer bereit seien, ehrenamtlich Dienst im Garten zu leisten. An jedem Öffnungstag ist von 10 bis 18 Uhr Betreuungspersonal vor Ort. Ihr besonderer Dank gilt zehn Personen, die den Resl-Garten nach den kalten Monaten wieder auf Vordermann gebracht haben. Neu zu finden in der bunten Pflanzenvielfalt ist die Stiftlandrose, die im Bereich der Mariengrotte angepflanzt wurde. Ruhebänke laden zum stillen Verweilen ein. Ein kleiner Teich mit Zierfischen soll nicht nur kleine Besucher erfreuen. Herzstück des Gartens ist das original erhaltene ehemalige Gartenhaus von Therese Neumann. Darin können sich die Besucher Kurzfilme über das Leben der Resl anschauen.Im Jahr 2006 wurde der einstige Garten der Resl wiederbelebt. Seitdem waren schon Tausende Besucher in der Anlage. Therese Neumann war eine ausgesprochene Freundin der Natur, sie liebte Blumen und Tiere. Geöffnet ist der Garten heuer bis zum 3. Oktober.