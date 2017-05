Vermischtes Konnersreuth

01.05.2017

4

0 01.05.2017

Waldsassen. (kro) 16 Hundeführer haben kürzlich mit ihren Tieren den Eignungstest zum Wasserrettungshund in Waldsassen absolviert. Darunter waren 13 Tiere der neuen Hundestaffel der Wasserwacht Waldsassen und drei von Wasserwacht Augsburg-Stadt. Extra zur Prüfung angereist waren zwei Prüfer der Wasserwacht Kassel, mit denen seit Gründung der Wasserrettungs-Hundestaffel in Waldsassen enger Kontakt besteht. In dieser Prüfung wurde die Charakteristik des Hundes und der Hundeführer zur Eignung für den Einsatz als Lebensretter überprüft. Bestanden haben alle 16 Teams. Geprüft wurde unter anderen das Verhalten der Hunde am und im Boot, im Wasser und in Stresssituationen.