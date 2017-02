Vermischtes Konnersreuth

Fockenfeld. Recht glücklich waren am Wochenende die Verantwortlichen von Bayerns kleinstem Gymnasium, der Spätberufenenschule Fockenfeld. Alle sechs "Schnupperer", die das Wochenende im Gymnasium, Kolleg und im Seminar verbrachte haben, wollen heuer im September wiederkommen, wenn das neue Schuljahr startet.

Schulleiter Albert Bauer zeigte sich vom Interesse der jungen Männern angetan. "Mein erster Eindruck ist mehr als positiv, ich bin zuversichtlich, dass wir uns wiedersehen", sagte er auf NT-Nachfrage. Besonders beeindruckend fand er, dass alle Kandidaten einen Bezug zum Glauben haben. Der Hausobere, Bruder Markus Adelt, hieß die jungen Männer im Alter zwischen 14 und 24 Jahren willkommen. Zum Einstieg erklärte er ihnen auch die bunten Fenster der Hauskapelle.Zum Schnuppern an die Spätberufenenschule gekommen waren Alexander Haberkorn aus Wiesau, Maximilian Demuth aus Bayreuth, Kevin Gimenez aus Lima, Nicolas Schmidt aus Schweinfurt, Benjamin Silberbauer aus Drachselsried und Falko Schmidt aus Nürnberg. die sich nach eigener Aussagen in Fockenfeld sehr wohl fühlten. Aufmerksam auf Fockenfeld wurden sie auf verschiedenen Wegen: das Internet, das Jahrbuch oder durch ihren örtlichen Pfarrer. Begonnen hatte das Treffen am Freitag, es dauerte bis Sonntagmittag. Die "Schnupperer" lernten die Schule durch die Teilnahme am Unterricht kennen. Höhepunkt war am Samstag eine Wanderung nach Konnersreuth, wo die Wirkungsstätten der Therese Neumann besucht wurden.Dies fand bei den jungen Männern großen Anklang, wie sie beim Fototermin versicherten. Der Samstagabend wurde gemütlich in der Schülerkneipe verbracht. Am Sonntag nach dem Gottesdienst fanden Einzelgespräche mit der Schulleitung und Pater Friedhelm Czinczoll statt, ehe nach dem Mittagessen das Schnupperwochenende schon wieder Vergangenheit war. Aber die Gäste wollen alle wiederkommen, was Studiendirektor Albert Bauer zuversichtlich in die Zukunft blicken lässt - zumal es weitere Interessenten gibt.