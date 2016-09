Vermischtes Konnersreuth

07.09.2016

1

0 07.09.2016

Die Besucher im Resl-Garten genossen die Blumen und Sträucher. Es wurde gefachsimpelt, Kaffee getrunken. Nichts Aufregendes. Bis Barbara Wenisch mit fünf älteren Herren auftauchte.

"Ich kenne Sie doch irgendwoher", sinnierte der Autor dieser Zeilen und erhielt auch gleich die Antwort. "Ich bin Bischof Meisner aus Köln", sagte der rüstige 82-Jährige. Der frühere Kardinal und Erzbischof, der 25 Jahre lang die Diözese Köln führte und zuvor neun Jahre Bischof von Berlin war, setzte sich mit an den Kaffeetisch und genoss den frisch gebackenen Kuchen von Theresia Malzer.Mit im Gefolge waren Prälat Josef Michelfeit, der frühere Generalsekretär der Berliner Bischofskonferenz, sowie die Pfarrer Franz-Josef Baudisch (Diözese Hamburg), Reinhard Gröger (Diözese Dresden-Meißen) und Heribert Duschinski (Diözese Berlin). Die fünf Freunde verbringen einige Tage im Kloster Waldsassen. Am Mittwoch besuchten sie den früheren Pilsner Bischof Frantisek Radkovsky, heute wollen sie die Dreifaltigkeitskirche Kappl und die Spätberufenenschule Fockenfeld anschauen. In Konnersreuth besuchte die hochrangige Delegation mit Gästeführerin Barbara Wenisch die Pfarrkirche St. Laurentius, das Resl-Haus und den Friedhof, ehe der Resl-Garten die letzte Station war. Zu Mittag gegessen wurde im Gasthof Schiml, wo ihnen die regionalen Spezialitäten ausgesprochen schmeckten. Hermine Schaumberger und Kornelia Rosner, die an diesem Nachmittag im Resl-Garten Dienst hatten, freuten sich über die prominenten Gäste.Bei Kaffee und selbst gebackenen Zwetschgen- und Apfelkuchen ging es natürlich auch um die Resl. "Ich habe damals dem früheren Bischof von Regensburg und heutigen Kardinal Gerhard Ludwig Müller ermuntert, den Seligsprechungsprozess für Therese Neumann einzuleiten. Wenn es nach mir ginge, müsste sie sofort seliggesprochen werden." Das verdeutlichte Joachim Meisner auch später beim Eintrag ins Gästebuch des Resl-Gartens: "Bei unserem Besuch in der Heimat unserer hochverehrten Resi Neumann in Konnersreuth möchten wir um eine baldige Seligsprechung dieser Glaubenszeugin bitten."Danach ging es in den Garten hinaus, wo der Kardinal den anwesenden Damen nach einem kurzen Gebet seinen Segen spendete. "Eine schöner als die andere", hieß er die Damen der zufällig anwesenden Reha-Sportgruppe Nordic Walking aus Waldsassen willkommen. "Das war jetzt wirklich ein schöner herzerfrischender Nachmittag", zeigten sich der Kardinal und seine Gäste vom gemütlichen Verweilen im Reslgarten begeistert.