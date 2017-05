Gedichte, Lieder und Tänze rund um den Mai

Vermischtes Konnersreuth

05.05.2017

2

0 05.05.2017

Viel gelernt über alte Bräuche und Werte haben Grundschulkinder aus Konnersreuth und Tschechien bei einem generations- und länderübergreifenden Maibaumprojekt. Die Vorbereitungen hatten schon im März begonnen. Zum Auftakt trafen die Kinder der Grundschule mit Senioren der Gemeinde zusammen. Die Zeitzeugen erzählten dabei von ihren Erinnerungen an Bräuche rund um den Mai (wir berichteten). Kürzlich fand das Projekt mit dem Aufstellen eines eigenen Maibaums an der Schule seine Fortsetzung. Mit angepackt haben zahlreiche Erwachsene, unter ihnen Vertreter des Konnersreuther Burschenvereins. Vor Ort waren auch die weiteren Projektpartner, die "Základní skola" aus Skalná sowie das Seniorenheim des Klosters Theresianum, die wie die Grundschule Konnersreuth Tafeln für den kleinen Maibaum gestaltet hatten. Die 46 Mädchen und Buben aus dem Nachbarland brachten einen tschechischen Brauch mit: Sie verbrannten eine Hexenpuppe und sangen und tanzten ein Hexenlied (Bild). Auch die Konnersreuther Kinder führten Lieder, Gedichte und Tänze rund um den Mai auf. Der Elternbeirat übernahm die Bewirtung der Gäste mit Bratwürsten und Getränken. Weil viele Senioren das Altenheim nicht verlassen können, kamen die Kinder auch zu ihnen. Sie brachten einen "Senioren-Maibaum" und tanzten und sangen. Außerdem hatten sie mit getrockneten Blumen verzierte Gedichtblätter als Geschenke dabei. In den kommenden Wochen werden sich die Kinder auch der Marienverehrung im Mai widmen. Dazu entstand in der Grundschule ein Maialtar. Pater Benedikt Leitmayr brachte ein Gemälde der Gottesmutter mit. Aufgabe der Kinder wird sein, den Altar zu schmücken und dort zu singen und zu beten. Bild: exb