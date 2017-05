Vermischtes Konnersreuth

Inklusion bedeutet Glück, gibt das Gefühl dazu zu gehören, ist Lebensqualität und Wohlfühlen. Christina Ponader zeigte in einem Vortrag Wege auf, um dies zu erreichen.

(kro) Obwohl Seniorenbeauftragter Konrad Härtl, Jugendbeauftragter Wolfgang Pötzl, Familienbeauftragte Christa Wölfl und Behindertenbeauftragter Richard Eckstein gemeinsam zum Informationsabend zum Inklusions-Thema "Vom Glück dazuzugehören - in der Gemeinde mehr gemeinsam erleben" eingeladen hatten, hielt sich das Interesse der Bürger in Grenzen. Dabei ist das Thema Inklusion aktueller denn je.Bürgermeister Max Bindl wies zu Beginn des Infoabends im Schützenheim darauf hin, dass die Marktgemeinde auch dank des ISEK-Programms behindertengerecht gestaltet werde. Die Inklusion, so Bindl, sei ein sehr wichtiges Thema. Sozialpädagogin und Projektleiterin Christina Ponader stellte ausführlich das Netzwerk Inklusion vor, das seit August 2015 wirke. Gefördert werde dieses Netzwerk von der "Aktion Mensch" und verschiedenen Partnern wie dem Kreisjugendring oder dem BLSV. Insgesamt gebe es 19 Netzwerkpartner und weitere Kooperationspartner. Ponader beleuchtete das Projekt in allen Facetten. Das Ziel der Inklusion sei, "Wie schaffen wir es, dass wir mehr gemeinsam erleben". Angesprochen seien dabei alle Altersgruppen, Behinderte in allen Bereichen, aber auch Migranten. Die Inklusion, so die Referentin, fange im Kopf an. Ponader zur Inklusion: "Wir machen etwas gemeinsam. Jeder bringt sich ein, so gut er kann. Dadurch erreichen wir etwas, was keiner alleine geschafft hätte." Inklusion sei Begegnung und brauche Sachlichkeit. Es bedeute, Macht neu zu verteilen. Dazu gehöre Barrierefreiheit in Gebäuden und auf der Straße, aber auch im Kopf und in der Sprache. Barrierefreiheit bedeute, ohne fremde Hilfe zurecht zu kommen. Deshalb sei es wichtig, in allen Bereichen eine barrierefreie Gestaltung anzustreben.In der Diskussionsrunde verwies Max Schiedeck auf die Tatsache, dass viele Autos zur Hälfte auf Gehwegen parkten, so dass Rollstuhlfahrer unmöglich vorbei kämen. "Ist das Inklusion?", so seine provozierende Frage. Die Polizei kümmere sich kaum darum, kritisierte er. Unmöglich sei der Zustand in Pechbrunn, wo sogar die Gemeinde mit Markierungen anzeige, doch auf Gehwegen zu parken. Er habe deshalb schon öfter den Pechbrunner Bürgermeister Ernst Neumann angerufen und sich darüber beschwert, so Schiedeck.