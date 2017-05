Vermischtes Konnersreuth

10.05.2017

(jr) "Nicht das Sterben, sondern das Leben steht im Mittelpunkt der Palliativstation in Neustadt/WN", sagte CSU-Ortsvorsitzender Andreas Malzer bei der Informationsveranstaltung "Ambulante und stationäre Palliativversorgung im Landkreis Tirschenreuth". Dr. Margarete Pickert und Dr. Stephanie Kuchlbauer brachten den Zuhörern die Palliativversorgung näher.

Nochmal das Meeresrauschen hören Dr. Stephanie Kuchlbauer, ärztliche Leiterin der Palliativstation, machte von Beginn an deutlich, dass in den Patienten noch ganz viel Leben steckt. "Viele haben nach einer schlimmen Diagnose Angst vor Schmerzen. Wir sind da, die Schmerzen mit Medikamenten für den Patienten erträglich zu machen. Bei uns gehen viele Patienten auch wieder nach Hause. Wir versuchen, den Menschen ein Leben in Würde zu ermöglichen." Die Mitarbeiter hätten einfach mehr Zeit als auf einer normalen Krankenstation. "Wenn Patienten für eine Zeitlang wieder nach Hause wollen, dann machen wir das möglich, wenn die Schmerzen richtig eingestellt sind. Den Patienten soll es an nichts fehlen, dann ist der Sterbewunsch oft auch vergessen." Dr. Stephanie Kuchlbauer lehnte die aktive Sterbehilfe strikt ab. Zum Schluss erzählte die Ärztin noch einiges aus eigenem Erleben. Viele der Patienten hätten den Wunsch, nochmals das Meeresrauschen zu hören oder ähnliches zu erleben. Auch dies mache die Palliativstation möglich. (jr)

Den Rahmen bildeten die CSU-Zukunftswochen, gekommen waren 40 Zuhörer. Mitveranstalter waren der BLSV-Kreisverband und das bundesweite Programm "Demokratie Leben". Waltraud Koller-Girke stellte den Förderverein für Schwerkranke vor, dem 310 Mitglieder aus der ganzen Region angehören.Ausdrücklich dankte sie der Jungen Union Konnersreuth, die schon seit Jahren zu den eifrigsten Unterstützern des Fördervereins zähle. "Die JU hat mit dazu beigetragen, dass es die Palliativstation in Neustadt/WN überhaupt gibt. Unser Ziel ist es, die Behandlung Schwerkranker zu unterstützen. Wo Kassen nicht zahlen, springen wir ein."Der Förderverein habe auch die Ausbildung von zwei Palliativmedizinern finanziell unterstützt, helfe bei der Trauerbegleitung und übernehme die Kosten für Tagebücher, die auf der Intensivstation entstanden sind. Sie gäben Schwerkranken Kraft, dass sie im Leben gebraucht werden. Erst seit Oktober 2016 gibt es die Spezialisierte Ambulante Palliativversorgung (SAPV). Die ärztliche Leiterin Dr. Margarete Pickert betonte: "75 Prozent der Menschen wollen zu Hause sterben, aber jeder zweite Mensch stirbt in einem Krankenhaus." Ziel des SAPV sei es, die Leute menschenwürdig sterben zu lassen. Jeder in Deutschland habe das Recht, auf eine entsprechende ambulante Palliativversorgung. Wichtig sei die Erhaltung der Lebensqualität und Selbstbestimmung bis zum Schluss. "Unser Ziel ist es, die Menschen in der häuslichen Umgebung zu lassen, dies wollen die meisten", machte die Ärztin deutlich. Die SAPV sei rund um die Uhr zu erreichen. Aktuell arbeiteten zehn Personen dort."Größter Wunsch der Patienten ist es, schmerzfrei zu sein. Dies versuchen wir auch zu ermöglichen." Wichtig nannte Dr. Pickert in diesem Zusammenhang die Wahrhaftigkeit. "Es bringt nichts, dem Patienten sein Schicksal zu verschleiern. Die wissen meist ganz gut, wie es um sie steht. Und wichtig ist die Begleitung des Patienten." Ausdrücklich lehnte sie aktive Sterbehilfe ab, vielmehr solle den Patienten bis zuletzt ein Leben in der vertrauten Umgebung ermöglicht werden. Zum Schluss hatte sie noch einige Tipps für die Angehörigen: "Authentisch bleiben, wahrhaftig, offen für Gespräche. Es gibt noch vieles zu leben. Vor allem, lachen Sie auch, das Lachen ist wichtig. Noch immer lebt der Patient."