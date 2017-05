Vermischtes Konnersreuth

12.05.2017

12.05.2017

Seit 32 Jahren gibt es den Tischtennisclub (TTC). Sportlich und gesellschaftlich alles in Lot - so der Tenor beim Jahrestreffen. Josef Rosner bleibt Vorsitzender.

Erfolgreiche Saison

Neuer Stellvertreter

(jr) Bei den Neuwahlen anlässlich der Versammlung im Gasthof Schiml wurde Rosner für zwei weitere Jahre im Amt bestätigt. Neuer stellvertretender Vorsitzender ist Tobias Braun. Er löste Achim Graßold ab, der nicht mehr kandidierte. Rosner erinnerte im Rückblick an das abgelaufene Jahr, nannte den Preisschafkopf in Groppenheim als Höhepunkt. Dank galt hier Organisator Walter Hart, der seit vielen Jahren dieses Turnier federführend betreut. Im Rahmen des Ferienprogramms wurde ein Tischtennisturnier in der Schulturnhalle durchgeführt, 18 Kinder kamen.Am Spielbetrieb nahmen wieder zwei Herren- und eine Jungenmannschaft teil. Für beide Herrenteams endete die abgelaufene Saison erfolgreich, beide wurden in ihren Ligen Vizemeister und verpassten knapp die Meisterschaft. Dazu holte sich die "Erste" zum wiederholten Mal den Kreispokal im Finale gegen den TSV Erbendorf. Erfahrung sammeln müsse der Nachwuchs, doch es scheint es besser zu werden. Rosner ging auf die geplante Strukturreform des Landesverbands ein, wo ab der Saison 2018/2019 die ehemaligen Kreise Tirschenreuth, Neustadt/WN, Amberg, Schwandorf und Fichtelgebirge den Bezirk Oberpfalz Nord bilden. Näheres soll in Kürze entschieden werden.Abschließender Dank galt allen aktiven Spielern, insbesondere aus dem Nachbarland Tschechien, die zuverlässig und immer pünktlich zu den Spielen erscheinen. Dank galt den Trainern, Betreuern und der Vorstandschaft. Jugendleiterin Petra Günthner berichtete vom eifrigen Lernen der Nachwuchsspieler; es möge sich bald in Punkten auswirken, so die Hoffnung. Für die erste Herrenmannschaft zeigte sich Mannschaftsführer Konrad Rosner mit dem Verlauf der Meisterschaft zufrieden. Ein zweiter Platz könne sich sehen lassen. Sebastian Rosner berichtete für die zweite Herrenmannschaft; sie habe bis zum letzten Spieltag die Tabelle angeführt; mit einem Unentschieden sei der zweite Platz erreicht worden.Die Neuwahlen leitete BLSV-Kreisvorsitzender Andreas Malzer, der seinem Heimatverein TTC für die ehrenamtliche Arbeit dankte. Die Neuwahlen verliefen problemlos. Vorsitzender bleibt Josef Rosner, neuer Stellvertreter ist Tobias Braun. 3. Vorsitzender Walter Hart, Kassiererin Beate Malzer, Schriftführer Konrad Rosner, Jugendleiterin Petra Günther. Beisitzer sind Sebastian Rosner, Kornelia Rosner, Andreas Malzer, Jürgen Graßold, Christoph Plaß, Peter Bouillon, Florian Steiner, Achim Graßold und (neu) Maximilian Siller. Kassenprüfer sind Kornelia Rosner und Petra Günthner.