Vermischtes Konnersreuth

15.05.2017

8

0 15.05.2017

Tirschenreuth. (as/lnz) Immerhin war das Kaffeetrinken zum Muttertag in den meisten Fällen schon beendet, als Dutzende Feuerwehrleute aus dem Landkreis zu Sondereinsätzen gerufen wurden. Starkregen und Schlammlawinen sorgten für einen arbeitsreichen Sonntagabend.

Am schlimmsten erwischt hat es Konnersreuth . Dort spülten heftige Regenschauer Erdmassen von umliegenden, erst kürzlich angesäten Feldern in die Ortsmitte. Im Umfeld der Hauptstraße bedeckte brauner Schlamm große Teile von Fahrbahnen und Gehsteigen. Auch mindestens sechs Keller liefen voll und mussten ausgepumpt werden. Betroffen war auch der Schafferhof. Gegen 17.15 Uhr rückte die alarmierte Konnersreuther Feuerwehr aus, um diesen Schlamassel zu beseitigen. Wie Kommandant Alfons Haberkorn auf Nachfrage der Oberpfalzmedien berichtete, waren insgesamt mehr als 40 Einsatzkräfte über mehrere Stunden hinweg gefordert. Verstärkung erhielten die rund 20 Aktiven aus Konnersreuth von Kameraden der Feuerwehren Höflas, Neudorf-Rosenbühl, Kondrau und Pleußen.Dunkle Wolken zogen am Sonntag überall im Stiftland auf, doch nicht überall entluden sie sich so heftig wie über Konnersreuth. "Bei uns in Wolfersreuth war die Straße kaum feucht", berichtet Kreisbrandmeister Günther Fachtan von seinem Heimatort. Wenige Kilometer Luftlinie entfernt, in Lengenfeld bei Waldershof, ging es jedoch ordentlich zur Sache. Der Wolkenbruch schwemmte Erdreich von den frisch angesäten Feldern ins Dorf. An zwei Stellen musste die Feuerwehr eine mehrere zehn Zentimeter dicke Schlammschicht von der Dorfstraße spülen. Etwa acht Leute waren eine Stunde lang bis gegen 19 Uhr im Einsatz, schildert Fachtan.Gegen 17.20 Uhr ging der Alarm bei der Feuerwehr Hardeck los. "Es hat wieder mal das stillgelegte Bäderhaus in Maiersreuth erwischt", berichtet Kommandant Markus Schwartling. Das schlammige Wasser stand rund 15 bis 20 Zentimeter hoch im Keller des nicht mehr genutzten Gebäudes und musste entfernt werden. Dazu forderten die Feuerwehrleute zwei Tauchpumpen von den Kollegen in Querenbach an. Die halfen gerne aus, mussten aber gleich weiter zu einem Einsatz in Hatzenreuth , wo ebenfalls Schlammlawinen auf Beseitigung warteten. Die Hardecker Feuerwehr war mit fast 20 Kräften im Einsatz, um Keller und Fahrbahnen zu säubern. Die Feuerwehrleute machten die Ortsdurchfahrt wieder passierbar, schildert Kreisbrandmeister Wolfgang Fischer. Nach rund zwei Stunden war der Einsatz beendet.Wie in Maiersreuth mussten in Hatzenreuth Traktoren mit Frontladern ran, um die Straße in der Dorfmitte vom Schlamm zu befreien. Waldsassen selbst blieb von heftigeren Auswirkungen des Unwetters verschont. Nur in Kondrau musste in der Egerländer Straße ein Keller ausgepumpt werden.