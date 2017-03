Die Osterhöhle lebt weiter. Nach dem Tod des früheren Besitzers Adolf Högner im vergangenen Jahr hatten sich Gerüchte verdichtet, dass es mit dem Fortbestand des idyllischen Fleckchens Erde als Ausflugsziel vorbei sei. Zumal auch die bisherige Pächterin nicht mehr weitermacht.

Die nächsten hundert Jahre

Spezielle Exkursionen

Höhlengeschichten Insgesamt sieben Stationen umfassen die Neukirchener Wanderwege 2 und 3, die die Karstlandschaft des Oberpfälzer und Fränkischen in ihrer ganzen Vielfalt vor Augen führen. Ausgangspunkt ist sowohl vom Parkplatz der Osterhöhle als auch am Rathaus/Bahnhof in Neukirchen. Detailliert beschrieben sind die einzelnen Sehenswürdigkeiten in einem neuen Flyer (Touristbüro Neukirchen, 09663/20 00 24). Hier kurz angerissen in der Reihenfolge, die im Flyer verwendet wird:



Hirtenweberhöhle



Auch Bettelküche genannt, gesamte Ganglänge 37 Meter; zeitweise lebte hier die "Felsenbärbel" oder auch das "Talweibel".



Windloch oder Wiedelloch Auf halber Höhe zum Gipfel des Hartenfels', zwei parallel verlaufende Spaltengänge mit einer Gesamtlänge von 70 Metern. Franzosenloch



Soll den Franzosen 1796 als Rastplatz gedient haben; 450 Meter von Peilstein entfernt.



Geiskirche bei Peilstein Nach zwei Seiten offene Felshalle, 20 Meter breit, bis zu 13 Meter breit und bis zu 3,50 Meter hoch.



Bettelmannskirche, Lockenricht Kleinere Felsgrotte im Nordhang des Lenzerberges



Bärenloch bei Lockenricht In der flachen, niederen Feslhalle fand sich Reste eiszeitlicher Großtiere wie Höhlenbär und -löwe.



Osterhöhle, (-loch) bei Trondorf Das Ausflugsziel mit Waldschänke zählt zu den bekannten Schauhöhlen der Fränkischen Schweiz und ist darunter die einzige, die mit romantischen Karbidlicht zu erkunden ist. Die Gänge sind 185 Meter lang. (ben)

Sulzbach-Rosenberg. Winfried Franz, Bürgermeister und Vorsitzender des Tourismusvereins von Neukirchen, ist richtig froh, dass die Osterhöhle weiterhin für die Öffentlichkeit zugänglich ist: "Das ist ein Anziehungspunkt für Einheimische, Wandergruppen und auch für Touristen." Saisonal bedingt ist sie über den Winter ohnehin seit jeher geschlossen. Ende 2017 aber schien zumindest vorübergehend der weitere Betrieb in Frage gestellt. Besitzer Adolf Högner war verstorben und Pächterin Gabriele Suttner wollte die Doppelbelastung mit ihrem Café in Etzelwang und der Osterhöhle nicht mehr länger auf sich nehmen.Vor diesem Hintergrund nahm zuletzt mit Erwin Högner ein Bruder des Verstorbenen das Heft des Handelns im Sinne der Erbengemeinschaft in die Hand und suchte nach einer passablen Lösung, "damit es auch die nächsten hundert Jahre so weitergehen kann wie bisher", wie er schmunzelnd die Situation beschreibt.Tatsächlich ist es so, dass Högners Großvater vor über hundert Jahren direkt neben der Höhle ein Häuschen gemauert hat, in dem 1905 die Waldschänke ihre Pforten öffnete. Später war es Högners Vater, der darum herum Holzbauten entstehen ließ und so die Attraktivität des Ausflugsziels noch einmal deutlich steigerte. Das hielt bis in die Gegenwart an und wird nun so weiterlaufen: "Der Pachtvertrag ist unterschrieben", unterstrich Erwin Högner. Höhle und Waldschänke sollen auch in Zukunft in der Familie bleiben, schilderte er zudem die Haltung der Erbengemeinschaft.Betrieben wird die Gastronomie ab Karfreitag (14. April), durch die Familie von Agnes Lasota, deren Friseurgeschäft in Neukirchen fortan überwiegend von ihrer Tochter geführt werden wird. "Ich freue mich schon. Ich bin voll begeistert", schwärmt die neue Pächterin von ihrer künftigen Aufgabe. Sie stecke bereits voll in den Vorbereitungen und habe unendlich viele Pläne. Konkret ließ sie wissen, dass sie Speisen und Getränke bei Herstellern und Lieferanten aus der Region kaufen werde. Bei den Essen schwebt Agnes Lasota vor, für Hüttencharakter zu sorgen. So gibt es neben Getränken der Brauereien Holnstein und Fuchsbeck auch Milch und Buttermilch. Regelmäßig wird es Steaks und Bratwürstl, aber auch Schnittlauch, Butte- und Frischkäsebrote geben.Festgehalten wird an den Höhlenführungen an Wochenenden und Feiertagen. Für Gruppen werden separate Termine vereinbart (0171/49 13 411). Außerdem verhandelt Agnes Lasota mit dem Höhlenforscherverein über einige Spezial-Exkursionen hin zu Bereichen im Erdinneren, die sonst verborgen bleiben: "Aber da muss man an einigen Passagen schon kriechen." Bei schönem Wetter sollen Schänke und Biergarten von 9 bis 21 geöffnet sein, ansonsten von 11 bis 18 Uhr. (Angemerkt)