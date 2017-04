Amberg-Sulzbach. Auf über 20 verschiedenen Tages-Etappen unterwegs auf dem Ostbayerischen und dem Oberpfälzer Jakobsweg: Dazu laden wieder die begleiteten Jakobswanderungen der Katholischen Erwachsenenbildung (KEB) ein. Die bis zu 22 Kilometer langen Strecken werden von Pilgerbegleitern geführt, die an einzelnen Stationen historische, kunsthistorische und spirituelle Elemente einbringen.

Diese Mischung aus Geschichte und Kunstgeschichte, spirituellen Anregungen, der Erfahrung des Gehens, dem Erleben der Schöpfung und der Gemeinschaft auf dem Jakobsweg ist charakteristisch für die von der KEB entwickelten Veranstaltungen. In den vergangenen Jahren wurden dafür in einem Kooperationsprojekt von sieben regionalen KEB mehr als 40 Pilgerbegleiter aus- und fortgebildet. 2016 haben etwa 600 Personen an 41 Jakobswanderungen teilgenommen.Die nächsten Etappen auf dem Oberpfälzer Jakobsweg sind: am Donnerstag, 27. April, von Teunz nach Willhof, am Samstag, 13. Mai, von Kastl nach Sindlbach sowie am Samstag, 29. April, eine tschechische Etappe von Plesnice bis Stribo. Pfarreien, Verbände und andere interessierte Gruppen können in Absprache mit der KEB auch eigene Jakobswanderungen planen.Informationen zu diesen Etappen bietet die KEB Amberg-Sulzbach unter 09621/47 55 20. Termine und Auskunft zu allen Etappen der beiden Jakobswege sind auf der Internetseite der KEB im Bistum zusammengefasst ( www.keb-regensburg.de). Zu den Jakobswanderungen gibt es auch Flyer, die über die KEB Amberg-Sulzbach angefordert werden können (info@keb-amberg-sulzbach.de).