"Lustig ist die Fasenacht, wenn mei Mutter Kücheln bacht. Wenn sie aber keine bacht, pfeif i auf die Fasenacht." Frei nach diesem Motto hatte die AOVE-Koordinationsstelle "Alt werden zu Hause" in der Reihe "Gemeinsam kochen - miteinander essen" zum Senioren-Kochkurs in die Schulküche Vilseck eingeladen.

Amberg-Sulzbach. (aove) Neun Frauen aus dem gesamten Gebiet der AOVE fanden sich ein, um gemeinsam leckeres Schmalzgebäck zu backen. Aber auch, um sich einige Tricks und Kniffe beim Umgang mit dem heißen Fett zeigen zu lassen. Worauf ist beim Hefeteig zu achten? Was ist der Unterschied zwischen Hefe-, Rühr- und Brandteig?So weit nur einige Themen des beliebten Koch- und Backkurses, der unter bewährter Leitung von Hauswirtschaftsmeisterin Roswitha Hubmann stattfand. In Schmalz gebacken wurden Kücheln, Hasenohren, Schneeballen und Strauben. Nach getaner Arbeit nahm die Bäckerinnen-Runde Platz und ließ sich das noch warme Schmalzgebäck schmecken. "Nicht gerade eine Diätmahlzeit, aber die Fastenzeit beginnt ja erst am Aschermittwoch", waren sich die Anwesenden einig.Ingrid Götz von der AOVE bedankte sich bei Hubmann für die kompetente Anleitung und ihren Einsatz für die AOVE. Schließlich wies sie auf den am Donnerstag, 23. März, in Schnaittenbach stattfindenden Gratis-Tageskurs "Im Alter in Form" zum Thema Ernährung und Bewegung hin. Auch über das Jahresprogramm der AOVE-Angehörigengruppe, die sich jetzt regelmäßig in Iber trifft, informierte sie. Schon jetzt freuen sich die Senioren auf den nächsten Kochkurs, zu dem die AOVE spätestens im Herbst wieder einladen wird.