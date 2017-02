Alle Vereine und Gemeinschaften ringen um Nachwuchs und eine dringend nötige Verjüngung. Sängergemeinschaften und Chöre trifft es besonders hat.

Kümmersbruck. Die Sängergruppe Amberg stellt den Dachverband für die im Fränkischen Sängerbund organisierten Chöre im Landkreis dar. 21 Chöre sind Mitglied. Turnusgemäß wählten sie bei einer Gruppenversammlung in der Gaststätte Blaue Traube einen neuen Vorstand, lediglich Ensdorf und Hirschau hatten keine Vertreter entsandt."Das Wichtigste in der Musik steht nicht in den Noten", zitierte eingangs Vorsitzender Adolf Gassner den Komponisten Gustav Mahler. Immer wichtiger werde beispielsweise bei den (Männer-)Chören das Thema Altersdurchschnitt, da es für junge Menschen offenbar nicht mehr erstrebenswert sei, beispielsweise "Am Brunnen vor dem Tore" zu singen oder "Ännchen von Tharau" vorzutragen. Parallel würden die Jahre an der Substanz zehren, merkte der Vorsitzende an. Zwölf Mitglieder aus den Reihen der Sängergruppe verstarben im vergangenen Jahr.Geschäftsführer Christian Fink ließ 2016 Revue passieren und erinnerte an das auf die Beine gestellte geistige Konzert sowie das Bergfest-Singen. Die Finanzen des Dachverbandes seien nicht zuletzt vor diesem Hintergrund in Ordnung. Der aus dem Amt scheidende Gruppenchorleiter Christian Farnbauer erinnerte zusammen mit Chorleiterin Jana Müller an weitere musikalische Höhepunkte des zurückliegenden Jahres.Im Mittelpunkt dieser Versammlung standen Vorstandswahlen, die alle drei Jahre auf der Tagesordnung stehen. Alter und neuer Gruppenvorsitzender ist Adolf Gassner, der seit 2001 dieses Amt ausfüllt. Zu seinem Stellvertreter wurde Herbert Ernst (Gesangverein Ammerthal) gewählt. Als Geschäftsführer und Schatzmeister wurde Christian Fink bestätigt, er ist mit Norbert Utikal (Liedertafel Amberg) für Öffentlichkeitsarbeit und Verwaltung der Hompage verantwortlich. Renee Hoffmann-Ehringer (GV Hirschau, in Abwesenheit), Michael Graubmann (GV Traßlberg) und Johann Wiesnet (MGV Ursulapoppenricht) wurden zu den drei neuen Beisitzern gewählt. Zur Führungsriege gehören in den nächsten drei Jahren auch Jana Müller und Helmut Fischer, der als Nachfolger den bisherigen Gruppenchorleiter Christian Farnbauer beerbt.Den ausgeschiedenen Vorstandsmitgliedern Günter Wilfer (GV Traßlberg) und Josef Luber (Sangesfreunde Hahnbach) dankte Gassner für deren zwölfjähriges Engagement und Christian Farnbauer, der vier Jahre zum Vorstand gehörte. Als nächste Termine stehen die erste gemeinsame Probe mit dem AOVE-Projektchor am 14. März im Gemeindehaus in Atzmannsricht, das diesjährige geistige Konzert am 30. April in St. Ägidius in Vilseck, der Auftritt zusammen mit dem AOVE-Projektchor am 12. Mai auf dem Marktplatz in Amberg anlässlich des vor 25 Jahren auf dem Marktplatz eingerichteten Bauernmarkts an.