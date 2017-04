Sie sind die Hingucker in den Dörfern des Landkreises, auf den Plätzen der Städte: In der ganzen Region zaubern die Osterbrunnen bunte Farbtupfer in die Ortsbilder. Weil der kunstvoll gefertigte Brunnenschmuck jedes Jahr viele Schaulustige anlockt, bietet die Arbeitsgemeinschaft Obere Vils/Ehenbachtal (AOVE) mittlerweile Rundfahrten durch den Landkreis an. Heuer kann sogar im Internet über den schönsten Brunnen abgestimmt werden.

Premiere in Hirschau Ursprünglich aus der Fränkischen Schweiz stammend, hat sich der Brauch, in der Zeit vor Ostern öffentliche Dorfbrunnen mit bemalten Ostereiern als Osterbrunnen zu schmücken, seit den 1980er Jahren auch in vielen Orten des Landkreises Amberg-Sulzbach verbreitet. In Hirschau wurde dieser Brauch bislang nicht gepflegt. Am Palmsonntag aber gab es eine Premiere.



Den Bischof-Bösl-Platz bei der Kirche Mariä Himmelfahrt schmückt erstmals ein mit bunten Eiern bestückter Osterbrunnen. Zu verdanken ist dies den Kleinen der Mutter-Kind-Gruppe Zwergerltreff und ihrer Leiterin Michaela Meier. 20 Kinder, vier Mamas und ein Papa folgten ihrer Einladung, zum Eierbemalen in das Pfarrheim zu kommen. Die Mädchen und Buben erwiesen sich als kreatives, fantasievolles und geschicktes Völkchen. Mit Feuereifer machten sie sich an die Arbeit und pinselten was das Zeug hielt. Schließlich wollte jeder die schönsten Eier gefertigt haben. (u)

Die Tradition des Brunnenschmückens stammt aus einer Zeit, in der Trinkwasser nur aus Brunnen geschöpft werden konnte. Mit der Verzierung der Wasserstellen im Frühjahr zeigten die Menschen ihre Freude und Dankbarkeit über das saubere Wasser. Zu solch fröhlichen Festen gehört natürlich auch Unterhaltung und Musik. Deshalb ist die Präsentation des Osterbrunnens vielerorts mit einem kleinen Kulturprogramm verbunden. In Sulzbach-Rosenberg zum Beispiel oder in Raigering, wo die Kinder Lieder sangen und Instrumente spielten.