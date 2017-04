Der April zeigt alles, was er so kann. Das reicht jetzt innerhalb der kommenden Tage von milder Frühlingssonne bis hin zu Schneeregen, Graupel und Glättegefahr in den Nächten. Und für Ende der kommenden Woche „blitzen“ dann im wahrsten Sinne des Wortes auch schon Anzeichen für einen kurzen sommerlich warmen Schub samt Gewittergefahr auf.

Kurzes Karfreitags- Hoch

Verrückter Sprung

Da ist also Bewegung in der Atmosphäre, und gerade Ostern selbst liegt dabei leider in der tiefsten Wetterdelle. Überspitzt und auf gut oberpfälzisch könnte man sagen: So a „Dell´n“ an Ostern macht noch nix kaputt, auf 25 Grad hin oder her kommt´s ja jetzt auch nicht an. Letztes Weihnachten und das diesjährige Osterfest laufen übrigens in etwa auf dem gleichen Temperaturniveau ab.Amsind die aufgelockerten Abschnitte nur kurz, meist halten sich dichte Wolken, aus denen es auch gelegentlich regnet. In der Menge kommt da aber nicht viel zusammen, und nachmittags wird es insgesamt etwas heller. Die Temperaturen erreichen 10 Grad in Freihung und 13 in Ursensollen. In der Nacht ist es trocken, mitunter sogar klar, und bei 4 bis 0 Grad kann es stellenweise Bodenfrost geben.Derwird ein relativ freundlicher und trockener Tag. Sonnenschein und harmlose Wolkenfelder wechseln sich ab. Im Laufe des Nachmittages können die Wolken zwischendurch mal dichter werden, bringen aber auch dann keinen Niederschlag. Die Temperaturen erreichen 13 Grad in Freudenberg und 16 in Kastl. In der Nacht zu Samstag droht bei Aufklaren wieder leichter Frost.Mit demkommt der Wetterumschwung. Wolkenlücken am Morgen und Vormittag schließen sich bald, und dann wird es windig mit gelegentlichem Regen und Nieseln. Am meisten regnet es zum Abend hin. Noch einmal erreichen wir 11 Grad in Hirschau und 13 in Auerbach.Derbringt typisches Aprilwetter: Sonnige Abschnitte wechseln mit dichten Quellwolkenfeldern ab, und vor allem ab Mittag bilden sich immer wieder einige Gestöber aus Regen und Graupel. In den Sonnenphasen gibt´s dabei bis 9 Grad in Etzelwang, um die 11 werden es in Ebermannsdorf. In der Nacht zum Ostermontag kann es auf feuchten Straßen durch leichten Frost glatt werden, auf der Alb stellenweise auch noch durch leichte Schneeregenschauer.Amzieht mit starken bis stürmischen Böen ein neues Regengebiet durch, dahinter gehen die Niederschläge abends und nachts wieder in Schauerform über und mischen sich auf der Oberpfälzer Alb zunehmend auch mit Schnee und Graupel. Tagsüber bekommen wir 9 Grad in Schnaittenbach und 11 in der Amberger City, in der Nacht auf Dienstag nahe 0 Grad mit Glättegefahr durch überfrierende Nässe.Während es am Dienstag noch immer nasskalt, teilweise mit Schneeschauern bleibt, geht´s ab Mittwoch kurz und steil bergauf. So zumindest der vorläufige Trend. Schon am Donnerstag und Freitag sind wieder nahe 20 Grad und sogar mehr möglich, auf vorübergehenden Sonnenschein dürften aber bald teils kräftige Schauer und Gewitter folgen. Alles nichts für wetterfühlige Kreislaufpatienten. Dennoch: Ihnen allen ein frohes und gesegnetes Osterfest!