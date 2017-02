Deutschland taut und blüht auf. Ganz Deutschland? Nein! Ein von unbeugsamer Kälte geplagter Landstrich im Nordosten Bayerns hört nicht auf, dem Tauwetter Widerstand zu leisten. Ja, und so ist Wetter eben auch manchmal das, was passiert, während der Wetterfrosch eigentlich andere Pläne hat.

Viel Nebelgrau und Tauschnee

Neue Woche wieder im Winterlook

Das angepriesene Tauwetter dieser Woche hat sich in manchen Teilen der nördlichen Oberpfalz in eine wahre Eishölle verwandelt, denn die milde Luft zog einfach in der Höhe über uns hinweg, während die Täler von der Vils bis an die Waldnaab mit der schweren Kaltluftschicht angefüllt blieben. Und jetzt, wo es tagsüber endlich für Plusgrade reicht, steht mit Winddrehung auf Nordost auch schon wieder die Rückkehr der Kälte bei uns an. Der Winter gibt also noch lange nicht auf, und das Tauwetter bleibt in einem bescheiden kurzen Zeitfenster gefangen.Der Freitag bringt morgens wieder Frost, Glätte durch überfrierende Nässe, teilweise auch schon Nebel. Tagsüber gibt es nur vorübergehend etwas Sonne, sonst zieht der Himmel meist mit Wolken, Nebel und Hochnebel zu, und vor allem abends und nachts regnet es daraus auch zeitweise etwas. Dieses Mal aber wohl ohne Blitzeis, denn die Temperaturen erreichen tagsüber +2 Grad in Freudenberg, 3 in Etzelwang und 5 in Kastl. Ausgang der Nacht droht bei +2 bis 0 Grad aber dann stellenweise doch wieder Bodenfrost mit der Gefahr von überfrierender Nässe.Am Samstag bleiben die Temperaturen leicht im Plus, und die tauenden Schneedecken geben viel Feuchtigkeit frei. Damit gibt es viel Nebel und Hochnebel, der erst nachmittags dank etwas Südwestwind ein paar Löcher bekommen könnte. Die Höchstwerte liegen dabei zwischen 3 Grad in Hirschau, 4 in Ebermannsdorf und 5 in Auerbach. Abends zieht es kurz an, nachts wird der Wind aber böiger, und treibt die Temperaturen bei 1 bis 4 Grad wieder ins Plus, in der zweiten Nachthälfte regnet es etwas.Auch am Sonntag bleibt es weitgehend trüb, dunstig und teilweise eingenebelt, dabei kommt vor allem am Nachmittag auch schon wieder Regen auf. Weil der Wind dann aber auf Nordost dreht, sinkt zum Abend und in der Nacht die Schneefallgrenze wieder in die Niederungen. Dann droht also Glätte durch Neuschnee und Schneematsch. Zuvor werden Höchstwerte zwischen 3 Grad in Hahnbach, 4 in Sulzbach- Rosenberg und 5 in der Amberger City erreicht. In der Nacht setzt überall wieder Frost ein.Am Montag schneit es bei -1 bis +2 Grad zeitweise, ab Dienstag wird es für den Rest der Woche trockener. Dann gibt es teilweise anhaltenden Hochnebel, und wenn dieser sich zwischendurch auflöst scheint die Wintersonne. Die Temperaturen sinken mit -5 bis 0 Grad wieder in den Dauerfrost, vor allem zum Donnerstag und Freitag sogar noch tiefer. Dann sind nachts bei Aufklaren über den Schneeflächen auch schnell wieder -15 Grad oder weniger erreicht.