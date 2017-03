Jammern auf hohem Niveau - so heißt das, wenn man am Wetter der nächsten Tage etwas auszusetzen haben will. Der Böhmische Wind wird zeitweise ein bisschen stören, am Sonntag auch kurzzeitig mal dichtere Wolken und kühlere Luft. Aber alles in Allem arbeiten wir uns dennoch gut voran in die neue Jahreszeit.

Nur am Sonntag kurz geknickt

Frühlingstraum in der neuen Woche

"Ludwiga" heißt das Hoch, dass sich jetzt über dem nördlichen Mitteleuropa positioniert, und damit mit nordöstlichen Winden trockene, wenn auch nicht übermäßig warme Luft zu uns transportiert. Die kräftige Märzsonne hilft aber ordentlich, und so erwarten uns Frühlingstage wie aus dem Lehrbuch: Leichter Nachtfrost, etwas Nebel und tagsüber angenehmer Sonnenschein. Die gute Nachricht: Kommende Woche hält sich das wohl, und ist sogar noch steigerungsfähig.Mit dembeginnt Ludwiga aufzuräumen, und die letzten dichteren Wolkenfelder ziehen bis zum Nachmittag immer mehr ab. Dann sind nur noch Sonne und ein paar Schleierwolken übrig, und trotz böigen Ostwindes können die Temperaturen schon auf 12 Grad in Freihung, 14 in Kastl und 15 in Auerbach steigen. In der Nacht zu Samstag klart es auf bei +3 bis -1 Grad.Ambraucht man dann eine windgeschützte Terrasse, denn der böige Böhmische Wind stört ein bisschen. Ansonsten wird es aber ein sonniger und trockener Tag mit ein paar harmlosen Schleierwolken am Himmel. Die Temperaturen steigen auf 11 Grad in Etzelwang, 12 in Hahnbach und 14 in der Amberger City. In der Nacht zu Sonntag ist es zunächst klar mit stellenweise leichtem Frost, morgens kommen erste Wolkenfelder auf.Derhat dann kurz eine Krise mit etwas kälterem Nordostwind und dichten Wolkenfeldern, die im Laufe des Nachmittages aber langsam wieder ausdünnen. Über der Oberpfälzer Alb können sich vereinzelt kurze Regen- oder Graupelschauer entwickeln, denn die Temperaturen knicken vorübergehend auf 8 Grad in Freudenberg, 9 in Sulzbach- Rosenberg und 10 in Vilseck ein. In der zunehmend klaren Nacht zu Montag gibt´s dann oft Frost zwischen +1 und -3 Grad.Ab Montag wird es überwiegend sonnig und trocken, so präsentiert sich die letzte Märzwoche nahezu von ihrer besten Seite. Erst ab Freitag oder Samstag können vielleicht wieder Tiefausläufer auf uns übergreifen, bis dahin gibt´s aber Frühling wie aus dem Bilderbuch. Nachts herrscht stellenweise noch leichter Frost, tagsüber wird es aber jeden Tag etwas milder mit 15 bis 19 Grad ab Dienstag.