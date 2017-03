Der Weg in diesen März, und damit in den für Meteorologen bereits begonnenen Frühling, gleicht einer kurvigen Strecke, auf der jetzt aber immer mehr Schlaglöcher aus dem Winter ausgebessert werden. Es ist holprig, aber nicht hoffnungslos.

Nur Samstagabend Schauer

Auf und nieder, immer wieder...

Das Ziel ist bekannt und erreichbar, aber bis uns die Straße frisch geteert wird dauert es eben noch. Und an gemütlichen Umgehungen wird ja auch gerne mal gespart. Gerade der Kampf der Jahreszeiten zwischen einem immer wärmeren Mittelmeerraum und dem teilweise noch schneereichen und kalten Skandinavien erweist sich da als Stolperstein, produziert es bei uns doch, wie in den vergangenen Tagen, das weit verbreitete "Aprilwetter", das nicht immer unbedingt nur auf diesen einen Monat beschränkt ist. Immerhin: Gerade dieses Wochenende hat auch ein sonniges und warmes Highlight mit im Gepäck.Derwird als Übergangstag noch ein bisschen durchwachsen. Immerhin bleibt es aber weitgehend trocken, nur direkt über der Oberpfälzer Alb kann es über Mittag für ein paar Tropfen reichen. Dazu zieht vom Vormittag bis in den Nachmittag ein dichterer Teppich aus Schleier- und Schäfchenwolken über uns hinweg, je näher der Abend, desto dünner wird dieser wieder. Die Sonne wird zeitweise ganz schön Mühe haben, und so steigen die Temperaturen vorerst "nur" auf 9 Grad in Freudenberg, 10 in Amberg und 11 in Auerbach. In der Nacht klart es auf bei leichtem Frost zwischen +2 und -2 Grad.Amwird es nach örtlichem Frühnebel sonnig mit nur harmlosen Schleier- und Schäfchenwolken, dazu bleibt es trocken. Einzig der etwas böige Südostwind stört, aber die Temperaturen erreichen bis zum Nachmittag vorfrühlingshafte 14 Grad in Etzelwang, 16 in Sulzbach- Rosenberg und 17 in Ebermannsdorf. Abends und nachts ziehen mit auf Südwest drehenden Windböen dann aber örtliche Schauer durch bei Tiefstwerten von 5 bis 1 Grad.Mit demwerden wir auch zurecht kommen, denn zwischen Wolkenfeldern zeigt sich auch immer wieder die Sonne, es gibt vorerst nur vereinzelt Schauer. Der Südwestwind weht weiterhin böig bei noch 10 Grad in Hirschau, 11 in Kastl und 12 in Vilseck. Zum Abend und über Nacht steigt das Risiko für örtliche Schauer an, und bei 4 bis 0 Grad mischt sich auf den höchsten Albhöhen hier und da etwas nasser Schnee oder Graupel dazu.In der neuen Woche geht´s dann erst einmal wieder etwas abwärts. Von Montag bis Donnerstag ziehen immer wieder Schauerwolken durch, und bei eher nasskalten 4 bis 8 Grad fällt zwischendurch auch mal nasser Schnee oder Graupel. Dazu ist es windig, vor allem am Mittwoch auch teilweise wieder stürmisch. Zum Wochenende hin, hauptsächlich ab Freitag, sieht es dann wieder trockener und freundlicher aus mit Temperaturen zwischen 8 und 13 Grad.