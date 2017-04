Während sich nach leicht holprigem Start unser lieber Wettergott Petrus mit einem hübschen Sonntag am Wochenende ordentlich in Szene setzt, beginnt in der Karwoche das große Rauschen im Spaghetti- Salat. In der Sprache der Meteorologen wird das tatsächlich so genannt, wenn man die verschiedenen Berechnungen der Wettermodelle übereinander legt. Sind sich die Modelle einig, dann kommt eine sortierte Linie heraus, und wenn nicht, dann sieht das Ganze aus wie ein Teller mit bunten Spaghetti. Man kann sich dann zwar die optisch schönste Nudel herauspicken, es muss aber lange nicht bedeuten, dass diese auch am besten schmeckt.

Wochenend´ und Sonnenschein

Schwül, gewittrig, dann sogar Schneeschauer?

Lange Rede, kurzer Sinn: Für das Osterwetter sind von Schneeschauern bis 20 Grad alle Optionen offen, und sich da schon auf eine Vorhersage festzulegen wäre unseriös.Kümmern wir uns lieber um das frühlingshafte Wochenende, das amaber noch wolkig beginnt, um nicht zu sagen eher trüb. Anfangs gibt´s teilweise noch etwas Sonne, sonst aber überwiegend dichte Wolken, und vereinzelt regnet oder nieselt es später sogar. Mit Temperaturen von 9 Grad in Freudenberg, 10 in Hahnbach und 12 in Auerbach ist es noch reichlich frisch. In der Nacht zu Samstag bleibt es noch bewölkt bei 6 bis 3 Grad.Die Besserung kommt dann am. Die Wolken sind morgens noch teilweise dicht, sonst wird es im Tagesverlauf insgesamt freundlicher mit einem trockenen Sonne- Wolken- Mix. Am Nachmittag wird es dann auch schon deutlich milder bei 16 Grad in Etzelwang, 17 in Freihung und 19 in der Amberger City. Die klare Nacht zu Sonntag bringt später vereinzelt Nebel und noch einmal frische 6 bis 3 Grad, in ungünstigen Lagen kann das für Bodenfrost reichen.Alles gut dann am: Nach örtlichem Frühnebel scheint die Sonne zu nur harmlosen kleinen Schönwetterwolken, es bleibt trocken. Die Temperaturen steigen am Nachmittag auf 20 Grad in Hirschau, 21 in Sulzbach- Rosenberg und 22 in Kastl. In der Nacht auf Montag mildere 7 bis 4 Grad.Relativ klar scheint für die neue Woche noch der Montag. Viel Sonne und bis zu 23 Grad, zum Abend hin ziehen aber in leicht schwüler Luft häufiger Gewittergüsse auf. Danach wird´s unsicher, in jedem Fall aber unbeständiger und kühler mit böigem Wind. Ob wird dann bei 9 bis 14 Grad einfach nur apriltypisches Wechselwetter, oder sogar noch kälteres Wetter mit Schneeschauern bis 500m erwarten müssen, werden wir sehen. Nach einem Durchhalten des Frühlingshochs sieht es jedenfalls vorerst nicht aus, und klare Nächte können nach wie vor leichten Frost bringen.