Auch wenn es sich zumindest in der kräftigen Aprilsonne kurz nach Frühling anfühlt: Das Drama um Schnee, Graupel und Frost scheint auch kommende Woche noch einmal zuzuschlagen.

Kurzer Frühlingshauch, dann wieder kalte Schauer

Montag bereits Wochenhöhepunkt

Die Wetterschaukel bringt uns zwar einen kleinen „Aufatmer“, morgen aber schon wieder Regen. Kurze Wetterberuhigung am Sonntag, Montag sogar bis zu 17 Grad, danach stürzen wir wieder tief in den Spätwinter. Dann wiederholt sich die Wetterlage der letzten Tage anscheinend erneut, und so wird der Verdacht laut, wir könnten es mit verfrühten Eisheiligen zu tun haben. Allerdings: Wenn das so weitergeht, dann gehen uns irgendwann die Heiligen aus.Wer die Sommerreifen noch nicht drauf hat, der kann sicherheitshalber auch die kommende Woche noch einmal abwarten.Nach erneut teils kräftigem Morgenfrost scheint amnoch einmal ganz nett die Sonne, ehe am Nachmittag und Abend die Schleier- und Schäfchenwolken schon wieder dichter werden. Es bleibt tagsüber aber noch trocken, und die Temperaturen steigen auf immerhin 13 Grad in Freudenberg, 14 in Sulzbach- Rosenberg und 15 in Ebermannsdorf. Die Nacht bleibt frostfrei bei rund 5 Grad, es beginnt aber zu regnen.Amwird´s schon wieder ungemütlich. Es ist bewölkt und regnet zeitweise, erst am Nachmittag lockern die Wolken wieder etwas auf und letzte Schauer klingen ab. Ein paar Sonnenstrahlen am Nachmittag bringen die Temperaturen aber auch nicht mehr richtig voran, und mit 9 Grad in Freihung, 10 in Kastl und 11 in Auerbach bleibt es frisch. In der Nacht liegen die Tiefstwerte dann schon wieder nahe 0 Grad, stellenweise kann es glatt werden.Auch demfehlt der frühlingshafte Charme. Zwar gibt es nur vereinzelt Regen- oder Graupelschauer, meistens bleibt es sogar trocken. Allerdings quetschen sich nach freundlichem Start im Laufe des Tages wieder ein paar dichtere Wolkenfelder vor die Sonne, und erst am Spätnachmittag klart es erneut auf. Die Temperaturen hängen mit 8 Grad in Etzelwang, 9 in Hahnbach und 11 in Amberg weiter wie ein Schluck Wasser in der Kurve, und die Nacht zu Montag bringt verbreitet leichten Frost.Den Montag sollten wir genießen, denn mit Sonnenschein gibt´s kurzzeitig milde 14 bis 17 Grad, und erst zum Spätnachmittag und Abend bringen Schauer und Gewitter eine Abkühlung. Danach geht es jeden Tag weiter bergab, es bleibt wechselhaft und windig mit Schauerwetter, und vor allem Donnerstag und Freitag drohen mit Schnee und Graupel auch in tieferen Lagen wieder Überraschungen. Die Höchstwerte liegen ab dann oft unter 10 Grad, und klare Nächte bleiben weiter sehr frostanfällig mit Glättegefahr.