Die kurze Tauwetterphase ist nahezu vorbei, denn der Wintersturm „Egon“ bringt auf seiner Rückseite kalte Polarluft in die Oberpfalz. Diese hat einen sehr langen Atem, und neben häufigen Schneefällen setzt Dauerfrost ein. Damit bleibt es voraussichtlich bis über die kommende Woche hinaus sehr winterlich, das Wetter beruhigt sich dann aber allmählich zugunsten von etwas Sonnenschein ab dem Wochenbeginn.

Sturm, Schnee und Verwehungen!

Wetterberuhigung, aber hochwinterlich

Die Nächte werden in der Folge wieder eisig mit teilweise scharfen Minusgraden, und tagsüber heißt es überall „Ski und Rodel gut!“. Wer den Winter nicht mag, der braucht in der nächsten Zeit wohl erstmal Durchhaltevermögen.Der Freitag bringt vormittags noch zum Teil schweren Sturm mit Böen zwischen 70 und 100km/h, auf freien Höhen der Alb möglicherweise sogar noch etwas mehr. Dort drohen auch Verwehungen! Dazu gibt es kurz mal Auflockerungen, aber auch immer wieder kräftige Schauer, die nach und nach auch in den Niederungen wieder in Schnee übergehen. Vor allem in der kommenden Nacht sorgen diese dann auch für verbreitete Glätte. Die Temperaturen erreichen tagsüber noch 0 Grad in Etzelwang, +1 in Kastl und 3 in Auerbach, gehen bis zum Abend aber überall in den leichten Frostbereich. Nachts dann 0 bis -4 Grad.Am Samstag gibt es vor allem in der ersten Tageshälfte noch zeitweise kräftige Schneefälle im böigen Wind, nachmittags geht das Ganze dann in wechselnde Bewölkung mit etwas Sonne und noch einzelnen Schneeschauern über. Die Temperaturen gehen noch etwas zurück, und erreichen nur noch -1 Grad in Freihung, 0 in Sulzbach- Rosenberg und +1 in Rieden. In der Nacht zu Sonntag gibt es bei -4 bis -8 Grad nur noch gelegentlich leichten Schneefall, aber verbreitet Glätte auf den Straßen.Am Sonntag gibt es vormittags etwas Sonne, nur ab und zu leichte Schneeschauer, nachmittags zieht aber eine neue Schneefront durch. Dabei herrscht dann auch wieder zeitweise dichterer Flockenwirbel, und die Temperaturen bleiben überall im Frostbereich zwischen -3 Grad in Hirschau, -2 in Hahnbach und -1 in der Amberger City. In der Nacht zu Montag klart es hinter dem Schneefallgebiet zeitweise auf, somit können die Temperaturen auf -9 bis örtlich -14 Grad rutschen.In der neuen Woche gibt es vor allem am Montag und Dienstag noch ein paar Schneeschauer, sonst setzt sich aber insgesamt ruhigeres Winterwetter durch. Tagsüber zeigt sich neben einigen dichteren Wolkenfeldern auch öfter die Sonne, es bleibt mit -6 bis -1 Grad dann überall frostig. Die Nächte bringen verbreitet -10 bis -15, bei längerem Aufklaren über Schnee auch zwischendurch bis -20 Grad. Ein Ende der zusehends hochwinterlichen Wetterlage ist dann bis über das Wochenende hinaus erst einmal nicht in Sicht.