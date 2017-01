Der Frost in den letzten Tagen hat dafür gesorgt, dass auf einigen Teichen und kleineren Seen eine Eisfläche entstanden ist. Aber Vorsicht: Sie ist trügerisch und teilweise nicht tragfähig.

Tipps für den Fall des Falles Die DLRG spricht mit ihren Tipps die Bevölkerung direkt an und gibt auch gleich Antworten auf eventuelle Fragen. Dies liest sich dann so: "Gehe nur aufs Eis, wenn Du ganz sicher bist, dass es trägt. Bedenke, dass die Eisfläche unterschiedliche Stärken haben kann. Respektiere Warnhinweise und informiere Dich über spezielle örtliche Gegebenheiten. Meide offene Stellen in der Eisschicht weiträumig. Niemals alleine aufs Eis gehen, nur in Begleitung! Lass Kinder nur zusammen mit mindestens einem Erwachsenen auf Eis.



Bevor Du Dich aufs Eis wagst, schau Dich nach geeigneten Rettungsmitteln um, etwa Stangen oder Äste, und lege sie gut sichtbar an einem sicheren Platz bereit. Es kann auch ein umgedrehter Schlitten sein. Sobald ein Knistern oder Knacken zu hören ist, ist das ein letzter Hinweis, dass das Eis nicht ausreichend tragfähig ist. In diesem Fall die Fläche sofort verlassen. Bei Einbruchgefahr auf das Eis legen und so das Gewicht verteilen.



Wenn Du ins Eis eingebrochen bist



Es verbleibt nicht viel Zeit, um Dich selbst aus frostigem Wasser zu retten. Binnen weniger Minuten tritt Unterkühlung ein. Das eiskalte Wasser verursacht starke Schmerzen und Deine Kräfte für eine Selbstrettung schwinden schnell.



Wichtig ist es, Ruhe zu bewahren und Panik zu vermeiden. Mache auf Dich aufmerksam. Breite Deine Arme über die Eis-Oberfläche vor Dir. Versuche Dich langsam flach auf die Eisfläche zu schieben und kriechend ans Ufer zu gelangen.



Vermeide unter allen Umständen, unter das Eis zu geraten. Handle schnell und entschlossen, unterlasse aber heftige Bewegungen, da diese zu noch mehr Wärmeverlust führen.



Wenn Du in Sicherheit bist, begib Dich sofort zu einem Arzt oder in ein Krankenhaus und lasse Dich untersuchen.



Wenn Du siehst, dass jemand ins Eis eingebrochen ist



Rufe laut um Hilfe, damit andere Menschen Dich unterstützen. Wichtig ist, sofort den Notruf abzusetzen (112). Alle weiteren Personen vom Eis winken, sie sollen sich von der Einbruchstelle im Liegen weg bewegen. Wenn möglich, solltest Du das Eis nicht betreten, sondern vom Ufer aus Rettungsmittel (Ast, Leiter, Seil oder Schal) reichen. Gelingt es dem Verunglückten nicht, sich so an Land zu ziehen, muss der Retter ihm auf dem Eis zu Hilfe kommen. Aber Vorsicht: Wenn Du dem Verunglückten die Hand reichst, könnte er Dich mit ins Wasser ziehen.



Außerdem nicht vergessen: Brüchiges Eis stellt auch für Helfer erhebliche Gefahr dar, deshalb an die Eigensicherung denken. Bevor du die Eisfläche betrittst, lass Dich von anderen Personen sichern. Sprich dem Eingebrochenen Mut zu. Sag ihm, dass Hilfe unterwegs sei und er ruhig bleiben soll. Nähere Dich der Einbruchstelle nur flach auf dem Eis liegend und benutze Hilfsmittel.



So kannst Du einem Geretteten helfen



Aus dem Eis gerettete Opfer sind oft stark unterkühlt. Deshalb schnellstmöglich die Rettungsleitstelle alarmieren (Notruf 112). Bis zum Eintreffen der Kräfte unbedingt beachten: Schütze den Geretteten vor weiterer Auskühlung, aber wärme ihn nicht auf (Gefahr von Herz- /Kreislaufversagen). Der Körper sollte flach gelagert und nicht unnötig bewegt werden. Beim Aussetzen von Atmung oder Kreislauf lebensrettende Sofortmaßnahmen einleiten. (ben)

Amberg-Sulzbach. Wohl wissend um die Gefahren, erweist sich die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) als kompetenter Ansprechpartner. Sie gibt in einer Pressemitteilung Tipps für die Sicherheit und nennt dazu die einfachste Regel: "Eisflächen auf Gewässern überhaupt nicht betreten." Wer es dennoch nicht lassen kann, sollte erst viele Tage mit starkem Nachtfrost abwarten, ehe es aufs Eis geht.Bei Seen sollte die Eisdecke mindestens 15 Zentimeter stark sein. "Trotz einer vermeintlich dicken Schicht lauern an verschiedenen Stellen Gefahren: Über fließendem Wasser wächst Eis langsamer als auf stehendem. Daher besteht besondere Gefahr an Zu- und Abflüssen, an Quellen im See, die Strömungen verursachen, und an bewachsenen Uferstellen", warnt die DLRG.Sie geht ferner davon aus, dass ein großer Teil der Flüchtlinge keinerlei Vorstellung von zugefrorenen Gewässern und deren Gefahren hat. Deshalb appelliert die DLRG an die Bevölkerung: "An zugefrorenen Gewässern brauchen Flüchtlinge unsere besondere Achtsamkeit." Aufzupassen sei auf dunkle Stellen im Eis. Hier könnte die Schicht besonders dünn sein. Schnee verhindere zusätzlich das Anwachsen des Eises. Knistern oder Knacken beim Betreten der glatten Flächen sei ein letzter Hinweis dafür, dass die Tragkraft nicht ausreicht.Wenn das Eis dann trotzdem bricht, wird's nicht nur unangenehm: Eiskaltes Wasser verursache schneidende Schmerzen und raube dem Körper Muskelkraft. Und weiter schreibt die DLRG: "Einem Eingebrochenen bleiben nur wenige Minuten Zeit, sich selbst zu retten. Außerdem bedeutet Unterkühlung im eisigen Wasser fast immer Lebensgefahr."Die DLRG hat Tipps ( www.eisregeln.info) ins Internet gestellt. Diese sind geeignet, um sie mit Kindern zu besprechen. Jetzt hat die DLRG Bayern ihre prämierten Flyer und Poster außerdem ins Englische und ins Arabische übersetzt. Ehrenamtliche DLRG-Aktive und befreundeter Hilfsorganisationen können rund um die Uhr unter der Notrufnummer 112 zur Rettung aus Eis- und Wassergefahren alarmiert werden.