Die Faschingssaison nähert sich ihrem Höhepunkt. Auf dieser Seite gibt es eine kleine Auswahl an Veranstaltungen in Amberg und dem Landkreis Amberg-Sulzbach - ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

Feten, Bälle, Sausen

Draußen-Partys

Umzüge

Kinderfasching

Bereits heute Abend kommen die Faschingsfreunde beim Galaball im Amberger Kongresszentrum auf ihre Kosten. Die Stadt Amberg und die Narrhalla Rot-Gelb Amberg für 20 Uhr gemeinsam ein. "Bei diesem gesellschaftlichen Ereignis werden alle Gäste auf ihre Kosten kommen", verspricht die Einladung. Ein Showprogramm und die Andorras sorgen für Unterhaltung. Zudem gibt es eine große Tombola.Der Freizeit-Fußball-Club Schall'ke 62 lädt heute Abend, 20 Uhr, zum Schall'ke Ball ins Kettelerhaus. Einlass ist ab 19 Uhr.Die Lehendorfer Vereine aus der Gemeinde Etzelwang lassen heute, ihren Faschingsball im Gasthaus Peterhof steigen. Einlass ist ab 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr. Für Musik sorgt DJ Walter. Höhepunkte garantieren der Auftritt der Faschingsgarde und der Show-Tanzgruppe Spotlight. Die originellsten Masken werden prämiert.Die Faschingsgesellschaft Stadtgarde Auerbach lädt heute um 19.11 Uhr in das Kolpinghaus in der Wiesenstraße 1 in Auerbach zur Prunksitzung. Morgen, am 29. Januar , startet die Kindernachwuchssitzung um 14.11 Uhr. Weitere Prunksitzungen: Samstag, 4. Februar, 19.11 Uhr, und Samstag, 11. Februar, 19.11 Uhr .Der Fasching in Amberg nimmt Fahrt auf und in Bewegung kommt auch der SV Inter Bergsteig. Am Samstag, 4. Februar, feiert der Verein im Sportheim an der Königsberger Straße seinen Sportlerball. Eine "ausgelassene Feier" soll es werden, steht auf den Plakaten. Die Allround-Musiker Dingl-Dangl & Friends werden ihren Teil dazu beitragen. Los gehts um 19 Uhr - natürlich nur maskiert.Der Rollentausch ist ja bekanntlich das Wesen des Karnevals und wo sonst könnte er besser funktionieren, als beim Amberger Tuntenball. Die Sause, zu der nur Männer in Damenkleidern (und umgekehrt) Zutritt haben, steigt am Samstag, 4. Februar, ab 22 Uhr im Casino-Saal. An den Plattentellern stehen die D-Janes Natascha (alias DJ Herpes, Ex-Rockdomizil) und Schuschu (alias Tom, Ex-Habana). Höhepunkt wird die Präsentation der zehn schönsten Tunten auf dem Laufsteg sein.Vier Vereine kümmern sich gemeinsam um den Rousnbercha Fasching: die Kirwagemeinschaft, die Tischgesellschaft Edelweiß, die Rosenberger Siedler und die Feuerwehr bitten am Samstag, 4. Februar, in das Kettelerhaus. Zum Tanz spielen die Holidays. Es gibt eine Maskenprämierung.Die Abteilung Faschingsgesellschaft (FG) des ASV Michelfeld lädt zu sechs Prunksitzungen in den Schenk-Saal, Hauptstraße 19: Termine sind jeweils freitags und samstags, 3. und 4. Februar, 10. und 11. Februar, sowie 17. und18. Februar, jeweils ab 19.11 Uhr. Bei jeder Veranstaltung stehen 188 Sitzplätze zur Verfügung. Das Motto lautet: Mission Helau - das Imperium lacht zurück. Der Saal ist in acht Sektoren (Tisch-Blöcke) mit den Bezeichnungen Star Wars, Gäste aus dem All, Men in black, Traumschiff surprise, Planet der Affen, Schweine im Weltall, Sonne, Mond und Sterne und Planet Flora aufgeteilt.Der SV Loderhof/Sulzbach lädt alle Närrischen zum Weiberfasching am Samstag, 11. Februar, ab 20 Uhr, ins Kettelerhaus in Rosenberg ein. Neben Musik mit Dingl-Dangl & friends dürfen sich die Gäste auf eine Showeinlage der SVL-Damen und eine Mitternachtsüberraschung (Männerballett) freuen. Eintrittskarten zum Preis von 9 Euro (wie in den Vorjahren) gibt es im Vorverkauf am Mittwoch, 1. Februar, von 18 bis 19 Uhr im Sportheim des SV Loderhof/Sulzbach, An der Postleite, und bei Gerda Donhauser, 09661/29 87.Die fünfte Jahreszeit läuft in Neukirchen am Samstag, 11. Februar, im Saal des Neukirchner Hofs heiß. Nach dem Motto "40 Wagen westwärts: Auf dem Trump-L-Pfad im Schuh des Manitu" steigt der Vier-Mächte-Ball von Feuerwehr, Rot-Kreuz-Gemeinschaft und Schützengesellschaft 1912. Für die richtige Stimmung sorgen Keine Ahnung. Beginn ist um 20 Uhr, Höhepunkt der Auftritt der Neukirchner Showtanzgruppe Spotlight. Maskierte dürfen auf Preise hoffen. Einlass ist ab 19 Uhr. Der Eintritt kostet acht Euro im Vorverkauf und zehn Euro an der Abendkasse. Karten gibt es im Neukirchner Hof.Hoch her geht es am Freitag, 17. Februar, ab 20 Uhr im Gasthaus Kopf in Altmannshof. An diesem Abend erlebt der Poppenrichter Gemeinde-Fasching seine Premiere. Die Traßlberger Kirwaleit, ihre Poppenrichter Kollegen und der SV Luitpoldhöhe-Traßlberg haben sich zusammengetan, um es richtig krachen zu lassen. Die Garde der Knappnesia und die Band Sappralot unterstützen sie.Natürlich sind die Mädels aus Hahnbach und Umgebung dabei, auch wenn die Party Burschenball heißt. Für Freitag, 17. Februar, laden der Katholische Burschenverein und die Mädchengruppe Hahnbach in den Rittersaal ein. Die Band Sakrisch legt um 20 Uhr los. Einlass ist ab 19 Uhr. Das Faschingskomitee Schmidmühlen sowie die Hahnbacher Sexburschen haben sich angekündigt. Wenn das kein reizvolles Programm ist...Die Tradition des Faschingsballes wird auch beim Arbeiterkameradschaftsverein hoch gehalten. Am Samstag, 18. Februar, geht es im Kettelerhaus ab 20 Uhr rund. Einlass ist ab 19 Uhr. Tischreservierungen nimmt Roswitha Fuchs, 09661/25 95, entgegen.Zum Weiberfasching mit Johnny Gold und einem Auftritt der Michael-Boys lädt die Pfarrei St. Michael am Donnerstag, 23. Februar , in den Pfarrsaal ab 20 Uhr (Einlass 19.30 Uhr) ein. Der Eintritt kostet 9 Euro. Die Narrhalla Rot-Gelb Amberg feiert am 28. Februar im Pfarrsaal ab 19 Uhr (Einlass ab 18.30 Uhr) ihren großen Faschingskehraus. Der Eintritt kostet für Jugendliche und Erwachsene 5, für Kinder bis 14 Jahren 3 Euro.Die Faschingsgesellschaft Knappnesia lädt zur Prunksitzung am Samstag, 25. Februar, 20 Uhr, ins Gasthaus Wagner. Ihren Faschingskehraus feiern sie am Dienstag, 28. Februar, 20 Uhr im Capitol.An Weiberfasching ist Amberg mittlerweile als ausgezeichnete Adresse bekannt. Auch heuer steigen am Donnerstag, 23. Februar, wieder das Hexentreiben durch die Innenstadt und die Hexennacht am Marktplatz. Ab 14 Uhr treiben die besenreitenden Damen in den Geschäften und Büros entlang der Fußgängerzone ihr Unwesen. Ab 18 Uhr spielen dann wieder die Quertreiber unter dem Rathausbalkon und in der ganzen Altstadt steppt der Bär in Kneipen und Cafés.Der Rosenmontag ist in Sulzbach-Rosenberg Faschingshöhepunkt: Bereits ab 15 Uhr wartet am 27. Februar die Faschingsgesellschaft Knappnesia auf Kinder. Ab 19 Uhr heizt die Partyband Sakrisch den Besuchern vorm Rathaus ein. Der Fischzug der Knappnesia beginnt am Mittwoch, 1. März, um 13.45 Uhr an der Fürstenquelle.Mit einem der ersten Umzüge dieser Saison und zugleich dem jüngsten wartet die Stadt Hirschau auf. Am Samstag, 18. Februar, marschieren um 15 Uhr die Hirschauer Kinder durch die Stadt. Der Musikzug begleitet das bunte Treiben."Rieden oho!", schallt es am Sonntag, 26. Februar, durch das Vilstal. Traditionell führt der Goaßbock den Riedener Faschingszug an. Ab 13 Uhr stellen sich die teilnehmenden Gruppen in der Hirschwalder Straße (bei der Discothek Funny) auf. Eine Stunde später setzt sich der Gaudiwurm dann in Bewegung.Auch Vilseck rüstet sich für Sonntag, 26. Februar, zum Faschingszug. Wenn die Narren durch die Straßen gezogen sind, treffen sich alle auf dem Marktplatz. Dort spielt ab 15 Uhr die Band Keine Ahnung.Und ebenfalls am Sonntag, 26. Februar, formieren sich im wenige Kilometer entfernten Hahnbach Maschkerer und Schaulustige zum Umzug. Punkt 14 Uhr geht es los.Sonntag, 26. Februar, ist der Tag der Gaudiwürmer, denn in Schnaittenbach geht der vierte Umzug im Landkreis über die Bühne. Der Zug startet um 14 Uhr und führt über die Kick-Rasel-Straße in die B 14.Traditionell ziehen am Faschingsdienstag, heuer am 28. Februar, Vereine aus Schmidmühlen und Gruppen aus den Nachbarorten mit fantasievoll geschmückten Wagen und zahlreichen Gesellschaften ab 14 Uhr durch die Straßen.Klein, aber fein - das ist das Motto des Maschkerer-Umzuges am Faschingsdienstag, 28. Februar, in Freudenberg. Zum ersten Mal sind heuer nur noch Fußgruppen zugelassen, auch die Zugstrecke ist verkürzt. Um 14.30 Uhr macht sich das bunte Völkchen samt Blaskapelle und Percussion-Gruppe vom Jakobiplatz aus auf den Weg. Die Prämierung der originellsten Gruppen folgt dann etwa eine Stunde später in der Ortsmitte.Der Umzug inklusive Faschingstreiben auf dem Oberen Marktplatz startet am Dienstag, 28. Februar, um 13.30 Uhr inmitten der Stadt Auerbach.In der Pfarrei St. Michael stehen Samstag und Sonntag, 4. und 5. Februar, jeweils ab 14.30 Uhr (Einlass 14 Uhr) die Kinder (bis 10) im Mittelpunkt. Im Pfarrsaal wird bis etwa 17 Uhr gefeiert. Der Eintritt kostet pro Person einen Euro. Am Samstag, 18. Februar , kommt die Jugend mit einer Faschings-Disco (ab 10) von 17 bis 20 Uhr im Pfarrsaal voll auf ihre Kosten. Ticktes gibt's an der Tageskasse.Der Kinderfasching der Faschingsgesellschaft Knappnesia mit Sackhüpfen, Eierlaufen, Würstlschnappen und vielen anderen Spielen steigt am Sonntag, 5. Februar, um 14 Uhr im Kettelerhaus. Einlass 13 Uhr, Eintritt drei Euro. Wiederholt wird die Veranstaltung am Samstag, 11. Februar .Für Sonntag, 12. Februar, lädt die Pfarrei Dreifaltigkeit in Amberg von 14 bis 16.30 Uhr zum Kinderfasching ein. Im alten Pfarrsaal in der Peter-Lippert-Straße 13 dürfen sich Cowboys und Indianer, Spider- und Batmans und natürlich Prinzessinnen wohlfühlen.Der SV Loderhof/Sulzbach lädt zum Kinderfasching ins Kettelerhaus nach Rosenberg. Termin ist am Sonntag, 19. Februar , ab 14.30 Uhr, Einlass 14 Uhr. Neben Musik und vielen Spielen dürfen sich die Kinder auf Showeinlagen der SVL-Kinder "dance & more for KidZ" freuen (keine Tischreservierung).Narrhalla Rot-Gelb Amberg und Amberger Congress Marketing laden am Sonntag, 12. Februar, ab 14 Uhr (Einlass 13 Uhr) und am Samstag, 25. Februar, zum Kinderfasching ins Amberger Kongresszentrum ein. Karten gibt es in der Buchhandlung Mayr am Schrannenplatz 3, 09621/13192.Im evangelischen Gemeindehaus Illschwang steigt am Sonntag, 29. Januar, von 14 bis 17 Uhr der Kinderfasching des SPD-Ortsvereins Birgland/Illschwang mit Spielen und Tanz. Höhepunkt ist eine Verlosung, bei der jedes Kind einen Preis gewinnt. Der Eintritt kostet zwei Euro. Karten gibt es im Vorverkauf bei Isabell Ebert, 09666/14 60.