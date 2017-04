Weigendorf. Er ist ein Fan von betagten Autos, ein 55-Jähriger aus Nürnberg. Auf ein solches traf er, als er am 30. März, einem Donnerstag, einen Freund in Neukirchen besuchen wollte. Er benutzte dazu die B 14 und hatte gerade den Ortskern von Weigendorf hinter sich gelassen, als vor ihm das Heck eines Fiat 500 auftauchte, von dem er selbst wusste, dass dieses Modell heuer 60. Geburtstag feiern kann.

Ein Anblick, der das Herz des Oldie-Liebhabers ein gutes Stück höher schlagen ließ. Doch dann stockte ihm plötzlich der Atem. In einer E- Mail formulierte er das weitere Geschehen wie folgt: "Plötzlich fing das linke Hinterrad an heftig zu schlagen und - schwupps - rollte es auch schon alleine davon. Über die Gegenfahrbahn, die Böschung am Waldrand entlang, um dann erneut die Fahrbahn zu überqueren und im Straßengraben liegen zu bleiben. Der alte Fiat hielt derweil Funken sprühend an. Gott sei Dank ist weiter nichts passiert. Der Fahrer ärgerte sich sehr, hatte er den Wagen doch gerade erst im Schwäbischen gekauft. 300 Kilometer hätte er schon zurückgelegt und nun kurz vor dem Ziel so etwas!Der irritierte Neubesitzer war ohne Warndreieck unterwegs. Kein Problem, ich stellte meines in gebührendem Abstand auf. Der Fiat-Fahrer versprach, es mir in den nächsten Tagen wiederzubringen und ich gab ihm meine Visitenkarte. Er hatte keine dabei. Knapp eine Stunde später kam ich wieder an der Stelle vorbei. Der Fiat und mein Warndreieck waren weg. Und bis heute habe ich es nicht zurück! Vielleicht wird es ja eine Osterüberraschung."Aber nein, im Nest des Nürnbergers lag kein Warndreieck. Aber in dessen Terminkalender steht dick vermerkt ein TÜV-Termin, den er mit seinem Wagen im Mai wahrzunehmen hat. Und spätestens dann hat er das gute Stück vorzuweisen. Dass es ihm dabei in keinster Weise um die paar Euro geht, die so ein Teil kostet, machte er am Dienstag am Telefon deutlich, aber: "Wenn man jemand hilft und etwas herleiht, mit der Zusicherung, dass man es wieder zurückbekommt, dann darf man doch erwarten, dass dieses Versprechen auch eingehalten wird."Recht hat er, meinen wir. Und sollte der Neu-Fiat-Besitzer das "Kärtla" des fränkischen Helfers unterdessen verlegt haben, dann stellt die Redaktion gerne den Kontakt her, um die ganze Aktion zu einem erfreulichen Ende für alle Beteiligten zu bringen.Übrigens: Im Internet werden für solch ein Zubehör zwischen fünf und 25 Euro verlangt. Hat man es nicht an Bord und gerät in eine Polizeikontrolle, dann könnte Paragraf 35 h der Straßenverkehrszulassungsordnung (STVZO) greifen: Die Uniformierten dürften ein Strafmandat über fünf Euro ausstellen. Und noch eins: Wär's ein Bus, würden 15 Euro fällig.