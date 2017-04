Wie auch bei anderen Sportverbänden macht sich bei den Schützen der demografische Wandel bemerkbar. Beim Delegiertentag in Winbuch ging es darum, wie er sich im Gau Amberg auswirkt. Das Jahresergebnis war durchaus erfreulich.

Winbuch. Zu ihrer Delegiertenversammlung trafen sich die Mitglieder des Schützengaus Amberg in Winbuch. Neben den Rechenschaftsberichten standen Neuwahlen auf dem Programm. Zweimal im Jahr treffen sich die Verantwortlichen der Vereine des Schützengaus Amberg zu Arbeitssitzungen - im Frühjahr zur Delegierten- und im Herbst zur Schützenmeistertagung.Der Schützengau Amberg umfasst im Wesentlichen den Altlandkreis Amberg sowie die Stadt Amberg und die SG Lauterhofen - insgesamt 31 Vereine. Gauschützenmeister Heinrich Fraunholz ließ das vergangene Jahr Revue passieren. Die Gauvereine hatten zum Stichtag 1. Januar 2017 insgesamt 3784 Mitglieder - zwei weniger als im Jahr zuvor. Amberg ist zum zweiten Mal nicht mehr mitgliederstärkster Gau im Oberpfälzer Schützenbund (OSB), sondern bei diesem Ranking auf Platz 2 hinter Furth im Wald (3809 Mitglieder).Heuer feiern wieder einige Schützenvereine Jubiläum: I und Tell Amberg (175 Jahre), SG Karmensölden und SG Haagerthaler Oberleinsiedl (jeweils 90) sowie SG Paulsdorf (40). 2016 war für den Gau Amberg sportlich ein erfolgreiches Jahr: 18 Medaillen gab es bei Deutschen Meisterschaften für Vereine des OSB, davon alleine sieben im Gau Amberg (dreimal Gold und viermal Bronze für Kleinraigering, Karmensölden und SG Neumühle).Den Bericht der Damenleitung gab Ralf Herget ab. Wichtigste Neuerungen: 2017 findet nur ein Gaudamenwanderpokal statt, die Gauausstellung wird nicht mehr abgehalten. Auch Gaujugendleiter Thomas Kryschak konnte auf zahlreiche Erfolge verweisen. Ein Höhepunkt der Versammlung war die Verleihung der goldenen Ehrennadel des Schützengaus Amberg an Martina Nimmerrichter (I und Tell Amberg), Thomas Kryschak (Burgschützen Ebermannsdorf) und Reinhard Fraunholz (FSG Amberg). Für seine Verdienste um das Schützenwesen wurde der langjährige Schatzmeister Dieter Naber (Tell Kümmersbruck) zum Gauehrenmitglied ernannt.

Im Blickpunkt

Das Ergebnis der Neuwahlen Gauschützenmeister: Heinrich Fraunholz (FSG Amberg), Stellvertreter Stephan Brem (Freischütz Karmensölden); Gauschatzmeister Doris Koller-Dockter (FSG Amberg), Stellvertreter Dieter Naber (Tell Kümmersbruck), Reinhard Fraunholz (FSG Amberg); Gausportleiter: unbesetzt; Stellvertreter Peter Hüttner (FSG Amberg).



Bogenreferent Ralf Herget (Diana Hirschau); Gaujugendleiter Thomas Kryschak (Burgschützen Ebermannsdorf), Stellvertreterin Stefanie Zach (Diana Hirschau); Gaudamenleiter Ralf Herget (Diana Hirschau), Stellvertreterin Martina Nimmerrichter (I und Tell Amberg); Pressewart Josef Popp (Sportschützen Schmidmühlen); Revisoren Winfried Wenkmann (Edelweiß Hohenkemnath), Ernst Schlauch (SG Neumühle); Beisitzer Johanna Bauer , Evelyn Pittroff (Amberg e.V.), Gabi Köck (Diana Hirschau) und Johannes Wenkmann (Hohenkemnath). (pop)

MitgliederstatistikDer Schützengau Amberg mit seinen 31 Vereinen hat 3784 Mitglieder. Die vier mitgliederstärksten Vereine sind die Königlich privilegierte Feuerschützengesellschaft Amberg (473 Mitglieder), Edelweiß Hohenkemnath (239), die SG Diana Hirschau (249) und die SG Neumühle (222). Den größten Anteil an Nachwuchsschützen (Schüler, Jugend, Junioren B und Junioren A) haben die SG Diana Hirschau (44), die Sportschützen Schmidmühlen (33) sowie die SG Neumühle, Edelweiß Hohenkemnath und Tell Kümmersbruck (jeweils 23).BogenschützenIm Bereich Bogen ist die Hallensaison ist abgeschlossen. Bei der Gaumeisterschaft in Hirschau starteten 34 Hirschauer und 8 Amberger Bogenschützen. Bei der Landesmeisterschaft in Sulzbach-Rosenberg und Hirschau erzielten der Schützengau neun 1., sechs 2. und acht 3. Plätze in der Einzelwertung. In der Mannschaftswertung gab es in elf Klassen sechs 1.und einen 3.Platz. Es qualifizierten sich vier Schützen der SG Diana zur Deutschen Meisterschaft in Hof.Beim Jugendranglistenfinale des Oberpfälzer Schützenbundes (16 Teilnehmer) erreichte die Gauauswahl die Plätze 2, 10, 11, 12, 15, 16. Die SG Diana Hirschau startete mit zwei Compound- und drei Recurve-Mannschaften in die Ligasaison. Die erste Compoundmannschaft qualifizierte sich erstmals zum Bayernfinale und wurde 4., die zweite in der Bezirksoberliga 5. Die erste Recurvemannschaft erreichet in der Bayernliga den 3. Platz, die zweite in der Bezirksoberliga den 4. Platz. Die dritte Mannschaft musste sich in der Bezirksliga mit dem 8. Platz zufriedengeben und stieg in die Bezirksklasse ab. (pop)