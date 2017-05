Amberg-Sulzbach. Auch Walter Röhrl ist wieder dabei, wenn am Donnerstag, 25. Mai, um 14 Uhr zum 40. Mal die Startflagge für die Internationale Rallye Wiesbaden fällt. Die Motorsportveranstaltung des Wiesbadener Automobilclubs im AvD führt auch durchs Amberg-Sulzbacher Land.

Über 1100 Kilometer

Hier sind Könner gefragt

Die Strecke Die Rallye Wiesbaden kommt am Donnerstag, 25. Mai, auch durch den Landkreis Amberg-Sulzbach. Wer einen Blick auf die Fahrzeuge werfen will, hat an folgenden Stellen Gelegenheit dazu (Zeiten beziehen sich jeweils auf das erste Fahrzeug): Eschenfelden (14 Uhr), Ratzenhof (14.01), Krottensee (14.14), Kürmreuth (14.29), Sigras (14.33), Boden (14.35), Unterweißenbach (14.39), Gumpenhof (14.41), Heroldsmühle (14.43), Unterschalkenbach (14.47), Oberschalkenbach (14.48), Adlholz (14.50), Großschönbrunn (14.58), Ehenfeld (15.02), Kindlas (15.06) und Kohlberg (15.11).

"Die Wiesbaden", wie die Teilnehmer dieses Event in Anlehnung an "die Monte" (Rallye Monte Carlo) nennen, ist eine sportliche Rallye für historische Fahrzeuge bis zum Baujahr 1986. Auf einer Strecke von 1100 Kilometern sind 23 Sonderprüfungen in zweieinhalb Tagen zu bewältigen. Ausgetragen wird sie seit 1968 vorwiegend in Tschechien, rund um die Stadt Klatovy. Start ist in Eschenfelden. Dort hat Horst Linn senior, ein begeisterter Rallyefahrer und schon Teilnehmer der Wiesbaden in den 1970er-Jahren, ein Museum mit historischen Rallyefahrzeugen aufgebaut. Er tritt an mit Beifahrer Gottfried Sommerauer mit einem Skoda 120S Rallye, Baujahr 1974, vor einem weiteren Team aus der Region, Andy Götz/Rudolf Linn (AC Hersbruck) mit einem Porsche 911 Carrera (1987).Bevor die Teilnehmer ein Bier in Pilsen (erstes Etappenziel nach 260 Kilometern) trinken können, müssen sie sieben Wertungsprüfungen in Sollzeit absolvieren. Am zweiten Tag fällt auf den Straßen rund um die Kreisstadt Klatovy und auf einem gesperrten Rundkurs am Ortsrand sicher schon eine Vorentscheidung.Auf den engen, kurvenreichen und teilweise maroden Straßen wird viel fahrerisches Können verlangt. Ein besonderer Höhepunkt erwartet die Teams am Abend des zweiten Tags, wenn der zweimalige Rallyeweltmeister und Gesamtsieger der Rallye Wiesbaden von 1971, Walter Röhrl, sie in Empfang nimmt. Am Samstag geht es vornehmlich auf gut ausgebauten Nebenstraßen auf die letzten 460 Kilometer zum Ziel am Kurhaus in Wiesbaden. Die ersten Fahrzeuge werden hier gegen 17.15 Uhr erwartet. Interessant wird, ob die Vorjahressieger Brauweiler/Loeff-Brauweiler mit ihrem Porsche 911 SC (1983) ihren Titel verteidigen. Ihre Konkurrenten sind unter anderem die Zweiten von 2016, Ziegler/May, diesmal mit einem Ford Escort Mark 1 (1968), und die heimischen Teams Plüschke/Plüschke (Peugeot 205 GTI/1984), Assmus/Giesche (Ford Lotus Cortina MK II/1968), Hilpert/Dörmer (Alfa Romeo 2000 GTV/1974), Wehner/Liebschwager (Ford Escort RS 2000 MK II/1975), Börner/Börner (Opel Kadett C GT/E/1978), Hahn/Engel BMW E21 323i/1979), Lindner/Hahn BMW E21 323i/1982), Drexel/Roessler Porsche 911/1967, Charifi/Schreiber (Alfa Romeo GT/1966) und Muth/Sommer (Porsche 944/1987).