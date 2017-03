Amberg-Sulzbach. Dem Kreisjugendring ist die Förderung von Jugendarbeit ein großes Anliegen. Der Landkreis hat ihn mit der Bearbeitung der Zuschussanträge beauftragt. Jugendverbände und -vereine können diese für unterschiedliche Bereiche stellen: Bildungs-, Freizeit- und Baumaßnahmen, Materialförderung und Modellprojekte. Dabei gelten jeweils bestimmte Richtlinien und Fristen, die eingehalten werden müssen. Details stehen im Internet (www.kjr-as.de) bereit. Auch die Antragsformulare sind online abrufbar.

Einen Zuschuss beim Kreisjugendring zu beantragen, ist gar nicht so kompliziert, wie es erscheint. Bei einem Infoabend über Finanzen & Co. am Mittwoch, 15. März, werden die nötigen Schritte erklärt. Das geschieht um 19 Uhr in der Geschäftsstelle des Kreisjugendrings Amberg-Sulzbach im LCC, Obere Gartenstraße 3, in Sulzbach-Rosenberg (Anmeldung unter 09661/5 28 20 erbeten).Seit 1. Januar gibt es neue Förderrichtlinien. Teilnehmer bei Jugendbildungsmaßnahmen werden künftig mit 10 Euro/Tag (früher 8 Euro) bezuschusst. Bei Jugendfreizeitmaßnahmen ist die Finanzhilfe 5 Euro/Tag (früher 4 Euro). Auch zahlt es sich künftig aus, wenn ein Verband seine Jugendleiter in einer Schulung mit Jugendleitercard (kurz Juleica) fortbildet. Inhaber einer gültigen Juleica werden zusätzlich mit 3 Euro pro Tag gefördert.