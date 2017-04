Bei dieser Reise handelte es sich um den Gegenbesuch: Denn bereits im Sommer 2016 weilte eine Gruppe junger Schotten im Landkreis Amberg-Sulzbach. Jetzt fuhren die Oberpfälzer zu ihren Freunden hinüber nach Argyll & Bute.

Vergleich Die Partnerlandkreise Amberg-Sulzbach und Argyll & Bute im Vergleich:



Amberg-Sulzbach: Einwohner 103 045, Fläche 1256 km².



Argyll & Bute: Einwohner 88 166, Fläche 6909 km².

Amberg-Sulzbach. Der Kreisjugendring und die Kommunale Jugendarbeit Amberg-Sulzbach organisierten die deutsch-schottische Jugendbegegnung. Für sieben Tage reiste eine Gruppe von 14 Jugendlichen im Alter von 13 bis 17 Jahren in den schottischen Partnerdistrict Argyll & Bute und verbrachte ein abwechslungsreiches Programm mit einer Gruppe gleichaltriger schottischer Jugendlicher. Nun konnten die Teilnehmer der Jugendbegegnung neue Kontakte knüpfen oder bestehende vertiefen.Unter dem Motto "health and wellbeing" beschäftigten sich die Jugendlichen mit Aufgaben zu den Themen Gesundheit und Wohlbefinden. Auf dem Programm stand eine Umfrage, wie deutsche und schottische Jugendliche ihre Freizeit verbringen, was sie essen und welche sportlichen Aktivitäten sie ausüben.In einer Präsentation stellten sich die deutschen Gäste ihren schottischen Gastgebern vor. Übernachtet wurde in unterschiedlichen Jugendherbergen, da sich die Jugendbegegnung auf mehrere Orte der Region Argyll & Bute erstreckte.Bei einer Wanderung in die Wasserschlucht konnten die Jugendlichen ihre Fitness unter Beweis stellen. Aber auch Kulturelles kam nicht zu kurz: Beim Tanz-Workshop wurden die Jugendlichen aus Amberg-Sulzbach in traditionelle schottische Tänze eingeführt. Am vorletzten Tag reiste die Gruppe nach Glasgow und besuchte das Kelvingrove-Museum. Den Jugendlichen fiel der Abschied am Flughafen schwer. Die Organisatoren würden sich freuen, wenn die Jugendbegegnung fortgeführt werden könnte. Schottische Gäste wären 2018 im Landkreis willkommen.