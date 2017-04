Amberg. Die ersten Gäste haben schon gefragt: Gibt es heuer kein Karussell der Menüs? Doch, die zwölf Gastronomen aus der Stadt Amberg und dem Landkreis Amberg-Sulzbach starten eine dritte Auflage, aber sie sind damit vom Januar und Februar in den Mai gerückt. Vom 1. bis zum 31. bieten sie bei dieser Aktion unter der Ägide des Hotel- und Gaststättenverbandes wieder besondere Menüs zum Festpreis an.

Gutscheine zum Karussell der Menüs

Drei Fragen Herr Zenger, was ist Ihre Leibspeise und mit welchen Tricks bei der Zubereitung wird sie besonders gut?



Matthias Zenger: Ich esse leidenschaftlich gern Fisch und finde die aufwachsenden Saiblinge hervorragend. Mein Tipp dazu: nicht zu kleine Saiblinge kaufen, nicht sofort verarbeiten. Fische, bei denen die Totenstarre noch nicht eingesetzt hat oder noch anhält, sind zu frisch zum Zubereiten. Warten Sie daher, bis sich die Totenstarre gelegt hat. Das ist auch aus geschmacklichen Gründen empfehlenswert, denn dann ist das stark eiweißhaltige Fischfleisch optimal "reif" und schmeckt am besten. Nach dem Filetieren und dem Grätenziehen nicht in der heißen Pfanne braten, sondern die Filets (ohne Haut) ganz langsam in einem geschmacklich intensiven Öl - ein kräftiges Haselnussöl oder Kafir Limettenöl - bei nur 47 Grad ein paar Minuten garen. Der Fisch bleibt so butterweich und saftig.



Welches Gericht gibt es bei Ihnen privat, wenn besondere Gäste kommen, auf die Sie Eindruck machen wollen?



Es kommt nicht sehr oft vor, dass ich zu Hause groß aufkoche, meistens sage ich meinen Gästen: Kommt doch zu mir ins Restaurant. Wichtig ist mir, meine Gäste zu motivieren, dass sie zu Hause auch mit frischen Produkten kochen und keine Fertigpackungen warm rühren.



Welches Menü der elf anderen Teilnehmer müssen Sie unbedingt probieren?



Eigentlich jedes. Aber ich muss mich wohl entscheiden und nehme dann das Menü im Landhotel Weißes Ross. Die Kombination Flusskrebse und Bergamotte, Steinbutt und Morcheln oder Spargel, Bärlauch und Kalbsfilet spricht mich an und klingt sehr harmonisch.

Dass dazu oft gleich der passende Wein oder das geeignete Bier empfohlen wird, kam laut Hans-Jürgen Nägerl bisher sehr gut an. "Und für die einzelnen Häuser ist das eine sehr gute Gelegenheit, ihr Know-how zu präsentieren", ergänzte der Bezirksvorsitzende des Hotel- und Gaststättenverbandes beim Auftakttreffen der Teilnehmer im Café Kult in Amberg. "Wer sich fachlich weiterqualifiziert, will sein Wissen ja auch an den Mann bringen." Diese Dienstleistung nehmen nach dem Eindruck von Andreas Laurer vermehrt auch junge Leute an: "Bei ihnen wird gutes Essen immer beliebter. Da ist diese Aktion ein guter Einstieg."Die Organisatoren Norbert Stöckl und Ute Schatz freuen sich schon auf die Menüs, die jahreszeitbedingt gerne mit Bärlauch oder Spargel zusammengestellt werden und aus deren Gesamtheit Ute Schatz einen neuen Trend zu gegartem Kalbfleisch herausliest. Nach ihrer Erfahrung werden die Menüs auch gerne als Gutscheine verschenkt. Alle Teilnehmer wissen aus den Gesprächen mit ihren Gästen, dass solche gemeinsamen Aktionen der Gastronomen immer sehr gut ankommen. Sie transportieren den Eindruck, den Nägerl so in Worte fasste: "Wir schimpfen nicht, wir machen was, wir handeln und gestalten, wir zelebrieren Genusswelten." Damit mache man auch über die Bezirksgrenzen hinaus Eindruck.Oberpfalzmedien begleiten das Karussell der Menüs mit einer Reihe von Kurzinterviews mit den zwölf beteiligten Küchenchefs (siehe "Drei Fragen").Die Amberger Zeitung verlost zum Karussell der Menüs sechs Menü-Gutscheine von beteiligten Betrieben. Wer einen davon ergattern möchte, schreibt am Dienstag, 2. Mai, zwischen 14.30 Uhr und 15 Uhr eine Mail an verlosung-az@oberpfalz medien.de. Enthalten sein müssen Vor- und Nachname, Telefonnummer und als Stichwort "Menü". Aus allen Mails werden sechs Gewinner ausgelost, die sich ihre Gutscheine bei der Amberger Zeitung abholen können.Teilnehmer und Menüs unter www.karussell-der-menues.de