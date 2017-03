Die Simultankirche in Illschwang ziert das neue Programm der Katholischen Erwachsenenbildung (KEB). Damit werden die neue Reihe "Kirche und Wirtshaus mit Pfiff" und die ökumenische Vision im Jubiläumsjahr des Reformations-Gedenkens angesprochen.

Yoga und Trauer-Café

Thema Reformation

Amberg-Sulzbach. Im Beisein von Beauftragten der Erwachsenenbildung, der Pfarreien und Verbände stellten Geschäftsführer Johann Bauer und Vorsitzender Sebastian Sonntag das neue Programm für die Monate März bis August vor. Es liegt ab sofort in allen Pfarrkirchen, bei der Tourist-Info Amberg, bei einigen Sparkassen und Rathäusern sowie bei der Geschäftsstelle im Sozial- und Bildungszentrum auf.Insgesamt 125 zentrale Veranstaltungen (inklusive Kooperationen) gibt es, dazu 230 weitere von Pfarreien und Verbänden sowie die Angebote des Inklusionsprojekts. Zu Computer-, Sprach- und Sportkursen gesellen sich Vorträge, Seminare, Workshops, Reihen, Exkursionen sowie Wochenend-Veranstaltungen und auch bistumsweite Angebote sind ausgewiesen. Besonders groß ist die Auswahl in den Wochen vor Ostern, zum Beispiel mit einer Exkursion zur Technik des Kurfürstenbades und zum Wasserwerk in Engelsdorf, mit dem offenen Singen im Gasthaus Kummert, mit der erneuten Führung durch die Regierungskanzlei, mit einem Seminar sakraler Tanz, mit einer Liedertankstelle zu neuem geistlichen Lied und mit spirituellem Yoga. Fortgeführt werden Reihen wie "Seelische Gesundheit im Alter" in Kümmersbruck, die monatlichen Meditationsabende, die Reihe "Kirche und Wirtshaus mit Pfiff", das monatliche Trauer-Café, die Reihe Zukunftskino im Cineplex sowie die Etappen auf dem Jakobsweg.Als Glanzlichter im kommenden Halbjahr bezeichnen die Veranstalter einen Lieder- und Erzählabend in der Synagoge in Sulzbach mit Elia Avital (Sonntag, 26. März), den fast schon ausverkauften Vortragsabend mit Andreas Englisch in der Mehrzweckhalle Kümmersbruck (Dienstag, 4. April) sowie einen Autoren-Abend mit Michael Kopatz zum Thema "Öko-Routine statt moralische Appelle" im König-Ruprecht-Saal (Mittwoch, 26. April).Gerade im Jubiläumsjahr zum Reformationsgedenken wird die Kooperation mit der evangelischen Erwachsenenbildung groß geschrieben, zum Beispiel am Mittwoch, 22. März, beim Thema "Die intellektuelle Dimension der Reformation". Flüchtlinge rücken nicht nur in der Woche gegen Rassismus in den Blickpunkt. Zum "Umgang mit traumatisierten Flüchtlingen" wird am Samstag, 8. April, ein Seminar angeboten. Kirchliche und religiöse Themen finden sich natürlich auch. Hier sind der Abend mit Andreas Englisch am Dienstag, 4. April, zu erwähnen und die Lesung von Autor und Verleger Hubert Ettl "zweifelnd glauben" am Donnerstag, 27. April.Das Programm ist auch im Internet zu finden ( www.keb-amberg-sulzbach.de). Anlaufstelle für Anmeldungen und Fragen zu den Veranstaltungen ist die Geschäftsstelle (09621/47 55 20).