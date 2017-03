Die Erfolgs-Reihe läuft weiter. Dieses Mal macht "Kirche & Wirtshaus mit Pfiff" am Sonntag, 2. April, um 16 Uhr auf dem Frohnberg bei Hahnbach Station.

Orgel mit Akanthusdekor

Lebendig erhalten

Frohnberg. Südlich von Hahnbach entstand zwischen 1723 und 1725 die Wallfahrtskirche "Unserer lieben Frau" auf einem Bergplateau mit Geschichte: Bis ins 8. Jahrhundert zurück sind, so eine Pressemitteilung, eine frühmittelalterliche Wallanlage, eine Fliehburg, ein Herrensitz und ein St.-Petrus-Kirchlein belegt. Bereits 1665 ist eine Marienwallfahrt urkundlich erwähnt. Zunehmende Beliebtheit und der baulich bedenkliche Zustand machten einen Neubau nötig.Die dank vieler Spender barock ausgestattete Frohnbergkirche besteht aus einem Saalbau mit eingezogenem dreiseitig geschlossenen Chor und einem Zwiebelturm aus Sandstein, der 1752 fertiggestellt wurde.An Kleinodien nennt die Ankündigung im Chor Deckengemälde mit Darstellungen aus dem Marienleben - 1782 von J. M. Wild aus Amberg gefertigt -, im Tabernakel des Hochaltars das Gnadenbild einer sitzenden Muttergottes um 1500, am Altarblatt Mariä Himmelfahrt mit Seitenfiguren der Heiligen Anna und des Joachim. Erwähnt werden auch die Nebenaltäre in Rokokoform, die Kanzel mit Putten (um 1730), die Orgel mit Akanthusdekor (um 1720) sowie zahlreiche Votivbilder.Umfangreiche Restaurierungen waren, wegen des weichen Sandsteins, 1861, 1893, 1950, 1981 und 2013 nötig. 2010 entstand ein neuer moderner Freialtar in Glas und Beton im Nordosten. Er leistet primär bei den Gottesdiensten in der Wallfahrtswoche um das Patrozinium, dem Hochfest Mariä Aufnahme in den Himmel am 15. August, mehrmals täglich bei Gottesdiensten beste Dienste, oft vor bis zu tausend Gläubigen. Von Hahnbach her führt ein Kreuzweg zur Kirche hinauf. Die Kirchenführung übernimmt Evi Eckl.Hinterher geht es in die Frohnberg-Wirtschaft. Deren Geschichte ist eng mit der Wallfahrt verbunden. Diese hat nach dem Dreißigjährigen Krieg mit der Zuflucht von Einsiedlern und Wiederbesiedlung verstärkt eingesetzt. Damit hat sich der Wirtschaftsbetrieb entwickelt. Die um 1750 erbaute Klause war längere Zeit Wirts- und Wohnhaus. Die Menschen auf dem Frohnberg waren aber auch Kirchenwächter (zuletzt namentlich bekannt Nikolaus Lindner) mit verschiedenen Aufgaben, da der Frohnberg ein Wallfahrts- und kein Ausflugsort im üblichen Sinne war - und bis heute ist.1918 zog der zuvor in Nürnberg beschäftigte Metzger Paul Lobenhofer mit seiner Frau Anna auf den Frohnberg. Aus dem 20. Jahrhundert gibt es interessante Geschichten über den Bierausschank, fehlende Konzessionen und Spannungen zwischen den Bierbrauern. 1988 wurde anstelle der 1936 erbauten Bierhalle ein neues Wirtshaus durch die Pfarrgemeinde und Helfer errichtet. Maßnahmen, um den Frohnberg lebendig zu erhalten, fanden bei der großen Mehrheit der Bevölkerung stets Zustimmung. Heute wird die Wirtschaft vom Ehepaar Ingrid und Herbert Lindner geführt. Wanderer, Rad- und Wallfahrer sowie viele andere Gäste schätzen das ruhig gelegene Lokal. Vom Frühjahr bis zum Herbst lockt der Biergarten mit altem Baumbestand und einer großen Terrasse zur Einkehr.Das Projekt "Kirche & Wirtshaus mit Pfiff" der Kulturwerkstatt Sulzbach-Rosenberg wird gemeinschaftlich getragen von der Katholischen Erwachsenenbildung und dem Evangelischen Bildungswerk Amberg-Sulzbach sowie den Städten Amberg und Auerbach, dem Landkreis Amberg-Sulzbach und der AOVE.