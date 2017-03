Die Region Fränkischer Jura, die sich bis in unseren Landkreis erstreckt, ist nicht nur von atemberaubender Schönheit. An den hohen Felsen wie hier am Höhenglücksteig bei Neutras mit seinen steilen Aufstiegen und waghalsigen Überhängen fühlen sich auch die Kletterer wohl.

Aber Achtung: Einige der Steige sind derzeit wegen der einsetzenden Vogelbrut gesperrt. Unter anderem ein Teil des Starenfelsens bei Neutras (hier balzen im Augenblick die Uhus) und die Mittelbergwand bei Hirschbach. Die Kletterer werden gebeten, die gesperrten Stellen zu meiden oder auf andere Routen in der Region auszuweichen, wo keine Vögel brüten. Bild: Steinbacher