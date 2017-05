Die alte und neue Vorsitzende der Kreisbläserjugend Amberg-Sulzbach heißt Karin Dotzler. Bei der Kreisversammlung im Probenraum der Werkvolk-Kapelle Schlicht wurde die Vilseckerin einstimmig bestätigt.

Momentan 18 Kapellen

Nachwahl im nächsten Jahr

Schlicht. (u) Ebenso deutlich war das erneute Votum für Kassiererin Corinna Bauer (Schlicht). Alle Stimmen erhielt auch der neue Schriftführer Lukas Bauer (Schlicht).Die Bläserjugend ist die Jugendorganisation des Nordbayerischen Musikbundes (NBMB). Aktuell gehören der Kreisbläserjugend Amberg-Sulzbach 18 Kapellen an. Deren Vertretern kamen ebensonach Schlicht wie die neue Bezirksgeschäftsführerin Katharina Stein und der NBMB-Kreisvorsitzende Werner Stein (beide Hirschau). Letzterer unterstrich, wie wichtig eine aktive Nachwuchsarbeit für die Musikvereine ist. Ihm sei bewusst, dass es nicht einfach ist, Kinder für das Erlernen eines Instruments und das Mitwirken in einer Kapelle zu gewinnen.In ihrem Rückblick räumte die Kreisvorsitzende ein, dass die Kontaktaufnahme zu den Jugendvertretern und Vorsitzenden der Musikvereine nicht immer ganz einfach sei. Als einen Grund dafür machte sie die doch recht häufigen Wechsel bei den für die Jugendarbeit Verantwortlichen aus. Als dringend verbesserungsbedürftig erachtete sie den bisweilen spärlichen Informationsfluss zwischen den Vereinsvorsitzenden und ihren Jugendvertretern. Deshalb müsse weiter an der Verbesserung der Kommunikation zwischen dem Kreisverband der Bläserjugend und den Vereinen gearbeitet werden.Als besonders positive Ereignisse nannte sie die Auszeichnungen der Blasmusik Gebenbach und des Musikzugs mit dem Junior-Award. Pflichtgemäß hätten die Vorstandsmitglieder an den Sitzungen des NBMB-Kreisverbandes und des Kreisjugendrings teilgenommen. Beim Blick nach vorne kündigte sie ein Fußballturnier an (Samstag, 24. Juni, ab 13 Uhr auf dem Sportplatz der DJK Seugast). Dafür kann jeder Musikverein mehrere Mannschaften melden (je fünf Spielern zwischen 12 und 30 Jahren). Bei kostenfreier Teilnahme seien tolle Preise zu gewinnen. Für Verpflegung werde auch gesorgt. Anmeldung per Mail (kreisblaeserjugend-Am-Sul@gmx.de) bis Samstag, 10. Juni. Musikalisch bringt sich der Kreisverband im Oktober bei der Juniorprüfung und beim Konzert der Nachwuchskapellen ein.Kassiererin Corinna Bauer berichtete aufgrund der Kosten für die letzten Veranstaltungen von einem leichten Minus. Die Ergebnisse der Neuwahl: 1. Vorsitzende Karin Dotzler, Schriftführer Lukas Bauer, Kassiererin Corinna Bauer. Nicht besetzt werden konnte das Amt der 2. Vorsitzenden. Die bisherige Stellvertreterin Antonia Meyer (Musikverein Ursensollen) stand dafür nicht mehr zur Verfügung. Man einigte sich auf eine Nachwahl bei der Jahreshauptversammlung 2018.