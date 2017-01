Endlich Schnee: Gerade noch rechtzeitig in den Winterferien purzelten die Flocken. Jetzt ist Kreativität gefragt. Welches Kunstwerk soll aus der weißen Masse geformt werden? In Poppenricht entschieden sich Rudolf Zintl und seine Nichte Silvia Scheuer für Olaf, den putzigen, sprechenden Schneemann aus dem Disney-Film "Eiskönigin". Wer noch andere Kunstwerke gebastelt hat, kann die Fotos davon an redaz@oberpfalzmedien.de schicken. Bild: Zintl