Amberg-Sulzbach. Das Thema Natur geht alle an und erschließt sich so als Betätigungsfeld für Jedermann. Auch in der Grundschule steht das Thema Natur auf dem Lehrplan. Nach dem Motto "Nach den Ferien ist vor den Ferien" bietet der Landesbund für Vogelschutz (LBV) Ferienfreizeiten für Grundschulkinder aus der Stadt und dem Landkreis an.

Was lag da näher, als in einer anerkannten Umweltschule den Startschuss dazu zu geben. Wie Rektorin Eva Hampel erklärte, wurde die Grundschule Kümmersbruck für langjährig angelegte Natur- und Umweltschutzprojekte bereits zehnmal als "Umweltschule in Europa" ausgezeichnet. Der LBV organisiert dieses europaweite Projekt und erweitert es jetzt um Natur-Ferienfreizeiten. Zum Auftakt stellten diese Neuerung die Naturführerin Daniela Reisch, Birgit Simmet (LBV) und Kathrin Schmidt von der Sparkasse, die als Sponsor auftritt, vor.Folgende Aktionen sind geplant. Osterferien : Mittwoch, 19. April, "Waldkauz & Gänseblümchen" Bau von Waldkauz-Nisthilfen. - Pfingstferien: Dienstag, 6. Juni, "Die Klimakönner", was der Schnaittenbacher Wald mit dem aktuellen Klima zu tun hat; Dienstag, 13. Juni, "Stadt-Wildnis-Rallye Amberg", welche wilden Tiere und Pflanzen haben sich die Stadt als Lebensraum ausgesucht? - Sommerferien: Dienstag, 5. September, "Fledermaustag", die Lebensweise der nächtlichen Jäger. - Herbstferien : Montag, 30. Oktober, "Feuertag", Einstimmung auf Halloween.Anmeldungen ab sofort bei der Sparkasse per Mail (knax@sparkasse-amberg-sulzbach.de).