Amberg-Sulzbach. In diesem Jahr findet die Reformations-Dekade, in der die Ereignisse, die 1517 in Wittenberg ihren Ausgang nahmen, ihren Höhepunkt. Das Evangelische Bildungswerk (EBW) bringt sich mit einer ganzen Reihe von Veranstaltungen in dieses Gedenken ein. "In ökumenischem Geist und weithin zusammen mit der Katholischen Erwachsenenbildung (KEB)", wie es in einer Pressemitteilung zu dem ab nächster Woche aufliegenden Frühjahrs- und Sommerprogramm (hier eine Auswahl) heißt.

Bewegter Glaube

Aktuelle Debatten

So geht der katholische Theologe Eugen Drewermann den von Martin Luther ausgehenden Freiheitsimpulsen nach, indem er bewusst etwas provozierend fragt "500 Jahre nach der Reformation - Heute noch von Gott reden?" (Dienstag, 21. März). Ähnlich nachdenklich geht Harald Hofmann (Sulzbach-Rosenberg) seinen Vortrag "500 Jahre Reformation: Alte Geschichten oder Brisanz für heute?" (Mittwoch, 3. Mai) an.Im Wortsinne bewegter gehen die zwei Angebote "Reformation in Bewegung. Wanderungen und Schatzsuche zur Reformation" das Jubiläumsjahr an den beiden Samstagen, 13. Mai und 23. September, in Sulzbach-Rosenberg und Breitenbrunn an. Drei Kirchenführungen in Schwandorf stehen zudem unter dem Titel "Reformation und Gegenreformation - die Beichte als Mutprobe" an den Sonntagen, 19. März, 28. Mai und 29. Oktober. Der gesellige Aspekt soll hier nicht zu kurz kommen.Gleichermaßen greift das EBW aktuelle gesellschaftliche Debatten auf. Etwa im Zuge der "Internationalen Wochen gegen Rassismus" in Zusammenarbeit mit dem KEB, Stadtjugendring und dem Amberger Kino Cineplex. So präsentiert beispielsweise der jüdische Künstler Elija Avital am Sonntag, 26. März, Lieder und Geschichten über Liebe und Sehnsucht, Hass und Gewalt. Ein Tag zum Rechtsradikalismus richtet sich an Schüler und Erziehungsberechtigte (Donnerstag, 30. März), und ein amüsanter Filmabend (Mittwoch, 5. April) wendet sich Heiratskomplikationen in der Türkei zu.Das Frühjahrs- und Sommerprogramm des EBW umfasst auch Beiträge zur Kunst wie beispielsweise ein Seminar zum Sakralen Tanz (Samstag, 6. Mai) oder widmet sich handwerklich ausgerichteten Tätigkeiten wie "Bayerischen Traditionsgebäck" (Samstag, 6. Mai) oder "Taschen-Upcycling" (Dienstag, 20. Juni). Breit angelegt ist für die nächsten Monate ein Ausflugs- und Reiseprogramm. Eine naturkundlich-meditative Wanderung bleibt mit Nabburg in der näheren Umgebung, in regionale Gefilde begeben sich die samstäglichen "Spirittouren" mit dem Motorrad nach Oberfranken (6. Mai), in den Thüringer Wald (22. Juli) und in die Fränkische Schweiz (9. September).Nicht fehlen darf eine Reise zu Stätten der Reformation (Eisleben, Wittenberg, Wartburg: 26. Juni bis 1. Juli) sowie eine begleitete Radreise durch die Lüneburger Heide (30. Juli bis 6. August). Für regelmäßige Besucher von EBW-Veranstaltungen bietet der Bildungsträger einen Hörerausweis zum Preis von 30 Euro an. Er erschließt ermäßigte Eintritte und Teilnehmerbeiträge. Gedruckte Programme liegen ab nächster Woche in Sparkassen, Banken, Arztpraxen, Rathäusern und anderen öffentlich zugänglichen Stellen auf.___Weitere Informationen: