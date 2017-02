2016 fiel der Düsseldorfer Rosenmontagszug einem Sturmtief zum Opfer. So wurde dem Hirschauer Musikzug mit einem Jahr Verspätung die Ehre zuteil, zum 40. Mal bei einem der bekanntesten Karnevalszüge Deutschlands aktiv dabei zu sein.

Auerbacher beim Rosenmontagszug in Köln: "Das ist der Wahnsinn!" Das mit der Foto-Übermittlung per Handy an die AZ klappte dann im Trubel des Rosenmontags nicht mehr. Im Bilde war die Knabenkapelle Auerbach trotzdem - genau zehn Sekunden lang im Fernseh-Bericht über den Kölner Rosenmontagszug. Hier sind die Oberpfälzer Stammgäste, und zwar schon seit 26 Jahren. Hatten sie sich anfangs noch um einen Platz im berühmten "Zoch", dem größten in Deutschland, bewerben müssen, so werden sie inzwischen jedes Jahr vom Festkomitee eingeladen.



52 Auerbacher waren diesmal dabei, als eine der vielen Musikgruppen, die sich in den berühmten Rosenmontagszug einreihten. Bereits am Samstag spielte die Knabenkapelle zum närrischen Treiben in Bonn-Dransdorf auf. Am Sonntag war sie beim Veedelszug in Köln-Brück dabei - und kam dann bei der After-Zoch-Party im Festzelt sogar ein bisschen zum Feiern.



Der Rosenmontagszug in Köln aber war erneut der Höhepunkt. Obwohl die Musiker Festzug-erprobt sind, war das bei einer Marsch-Strecke von sieben Kilometern schon "sehr anstregend", wie Vorsitzender Elmar Hamerla verriet. Für ihre rheinischen Gastspiele haben sich die Auerbacher vor einiger Zeit schon eigens Clownskostüme angeschafft. Auch den Musikwunsch des Fernsehens, den "Tiger Rag" beim Vorbeimarsch am Kamera-Team, erfüllten sie. Und schwärmten noch auf der Heimfahrt am Montagnachmittag von der unvergleichlichen Stimmung in "der" deutschen Karnevals-Hochburg: "Das ist schon der Wahnsinn, wie viele Leute da am Zug stehen", meinte der begeisterte Vorsitzende. Und freute sich trotzdem schon auf den Faschings-Endspurt zu Hause, wo die Knabenkapelle heute noch beim Umzug und Ausklang auf dem Marktplatz ihren vierten Auftritt in Folge absolviert. (eik)

Amberg-Sulzbach/Düsseldorf. (u) Stolz können die Kaolinstädter darauf sein, dass sie einmal mehr zur Leibgarde Ihrer Lieblichkeit Venetia Alina und ihres Prinzen Christian gehörten. Am Faschingssamstag machte sich die 46-köpfige Gruppe mittags per Bus auf den Weg. Richtig ran mussten die Hirschauer bereits am Sonntagvormittag ab 11.11 Uhr beim Veedelszoch in Gerresheim, dem ältesten und größten dieser Art in Düsseldorf. Den Hirschauern - mit Musikzug-Senior-Chef Werner Stein und Dirigentin Annette Pruy an der Spitze - wurde erneut die Ehre zuteil, an der Spitze der über 40 Gruppen starken Narrenkolonne zu marschieren. Höhepunkt war natürlich der Auftritt beim Düsseldorfer Rosenmontagszug. In den gut drei Stunden, die man zur Bewältigung der von zigtausenden Jecken gesäumten Gaudistrecke benötigte, erlebten die Hirschauer rheinischen Karneval total.Wer das ARD-Programm eingeschaltet hatte, hatte die Kaolinpotttruppe exakt um 15.12 Uhr auf dem Bildschirm. Wenn auch die Musiker und Majoretten am Ende total geschafft waren, so waren doch alle stolz darauf, bei einem der größten Karnevalszüge Deutschlands mitgewirkt zu haben.