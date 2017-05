Ostbayerischer Bart- und Schnauzerclub organisiert Meisterschaft in Frankreich

Amberg-Sulzbach. Der Ostbayerische Bart- und Schnauzerclub 1996 hat die erste internationale französische Meisterschaft der Bärte in Ungersheim (Elsass) hauptverantwortlich organisiert und sich über 120 Teilnehmer aus sieben Nationen gefreut. Die Ostbayern schickten 21 Männer an den Start, von denen zwei einen 1. Platz belegten: Max Pankow (links) in der Kategorie Schnauzbart Dali, das französische Mitglied Hervé Diebolt im Backenbart Freistil. Das Bild zeigt alle Teilnehmer aus den Reihen des Ostbayerischen Bartclubs. Bild: exb