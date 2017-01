Amberg-Sulzbach. Die Rückschau auf das abgelaufene Jahr, die Aussprache zur Weiterführung der ehrenamtlichen Betreuungsarbeit für die derzeit 496 Postsenioren im Bereich Amberg-Sulzbach sowie die Planung der Veranstaltungen für 2017 standen im Mittelpunkt einer Vorstandssitzung des Post-Seniorenbeirates im Gasthof Zum Wulfen in Kauerhof.

Sprecher Erich Bäumler dankte seinen zwölf Gremiumsmitgliedern für die aufwendige Zusammenarbeit bei der ehrenamtlichen Betreuung der Post- und Fernmeldesenioren und Postwaisen. Er bat darum, auch künftig so sozial verbunden und fürsorglich zu wirken.Er freute sich, dass er 2016 für je zwei 80. und 75. Geburtstage seiner ehrenamtlichen Mitarbeiter im Vorstand flüssige Präsente nachträglich überreichen konnte. Außerdem dankte er dem Jubiläums-Quartett für dessen fast 20-jährige Tätigkeit im Seniorenbeirat der Post- und Fernmelder. Die Kassenverwalter Karl Donhauser und Erhard Bartsch feierten 80., Emilie Stief, Stellvertreterin Bäumlers, und Schriftführer Andreas Weber ihren 75. Geburtstag.Nach 20 Neuzugängen und 21 Abgängen durch Tod oder Wegzug sind Anfang 2017 insgesamt 496 Postsenioren dem Betreuungsbereich Amberg-Sulzbach zugeordnet. Bäumler überbrachte Grüße der Regionalstellenleiterin Isolde Knott aus München und von den Post-Niederlassungsleitungen Bayreuth und Amberg, die den Gremiumsmitgliedern für den ehrenamtlichen Einsatz dankten."Wir werden mit kleinen Aufmerksamkeiten den Besuchsdienst bei besonderen Geburtstagen ab dem 70. Lebensjahr alle fünf Jahre und bei bekanntgewordenen Krankheitsfällen weiterführen, so lange es die geringer werdenden Finanzmittel zulassen", merkte Bäumler anEr ließ die Informationsveranstaltungen Revue passieren und berichtete mit seiner Stellvertreterin Emilie Stief von vier Omnibusfahrten mit sehr guten Teilnehmerzahlen. Wandergruppenleiter Gerhard Singer verwies auf 311 Beteiligte an zwölf Nachmittagen im Landkreisgebiet.Seniorenbeirat Peter Raßkopf erarbeitete die Geburtstags-Urkunden für den Besuchsdienst, der 2016 54 Mal im Einsatz war. Außerdem wurden 21 Glückwunschkarten versandt.Für 2017 wurde folgender Veranstaltungsplan diskutiert: Im März und April sind mit zwei Experten der Firma Kompass zum Thema "Pflegestärkungsgesetz" zwei Info-Nachmittage im Programm. Im April und Oktober ist jeweils eine Tagesfahrt geplant. Weitere Informationsnachmittage sind für Oktober und November vorgesehen. Dazu kommen zwei ganztägige Omnibusfahrten im Juni und Juli.Emilie Stief informierte noch über gewerkschaftliche Planungen der Post- und Fernmeldesenioren in der Gewerkschaft Verdi. So ist am 22. Februar die Jahreshauptversammlung mit Berichten des örtlichen Vorstands und Informationen durch Rudi Pirzer über aktuelle Veränderungen im Steuerrecht eingeplant.