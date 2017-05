Die Sieger waren baff: Zum ersten Mal hatte der Gartenbauverein Neukirchen heuer am Osterbrunnen-Wettbewerb teilgenommen. Und auf Anhieb gewann er in der Kategorie der großen Brunnen.

Amberg-Sulzbach. Einige Überraschungsrufe waren zu hören, als am Montagabend im Torstüberl des Landratsamts die Sieger verkündet wurden. Auf die Neukirchener folgte der Arbeiterkameradschaftsverein Sulzbach-Rosenberg. Bei den kleineren Brunnen lag der Obst- und Gartenbauverein Raigering vor den Ehenbachtalern aus Schnaittenbach. Erstmals hatten die Organisatoren ein Online-Voting vorgeschaltet, dessen Ergebnis einen deutlichen Einfluss ausübte. "Ohne diese Stimmen wäre es anders ausgegangen", analysierte Organisatorin Katja Stiegler von der AOVE den Unterschied zur Abstimmung durch die Vereinsvertreter direkt vor der Preisverleihung. "Da hat man gemerkt, dass es sich auszahlt, wenn Vereine für ihren Brunnen Werbung machen."Bei der Teilnehmerzahl der Online-Abstimmung sah AOVE-Geschäftsführerin Waltraud Lobenhofer freilich noch Luft nach oben. Sehr zufrieden dagegen war sie mit der Zahl der Anwesenden bei der Preisverleihung ("so viele hatten wir noch nie") sowie der touristischen Anziehungskraft der Osterbrunnen. Die schlug sich etwa in zehn Bustouren nieder. Eine Reisegruppe kam sogar aus Italien. "Das Ehepaar Werner macht diese Führungen wirklich grandios."